安祖蓮娜祖莉向法庭提交新證據　容許6名子女出庭控畢彼特家暴

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-18 14:30

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與畢彼特（Brad Pitt）因2004年拍攝《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）時傳出戀情。兩人2014年在法國結婚，可惜兩年後申請離婚。當時傳出兩人離婚的導火線是畢彼特家暴，故安祖蓮娜祖莉在離婚的文件上要求6名子女的單獨撫養權。近日據外媒報道，這宗案件有新進展，因為安祖蓮娜祖莉再度呈交新證據。

安祖蓮娜祖莉介入，讓畢彼特與時任妻子珍妮花安妮絲頓離婚。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

安祖蓮娜祖莉與畢彼特在2004年拍攝《史密夫決戰史密妻》時傳出戀情，翌年3月，畢彼特與時任妻子珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）離婚。同年4月，有外媒拍到安祖蓮娜祖莉與畢彼特同遊肯亞，兩人的戀情正式曝光。兩人在2012年訂婚，兩年後在法國完婚。可惜兩人的婚姻在兩年就完結，但到2019年才正式完成離婚手續。

直到2008年，安祖蓮娜祖莉才承認她在拍攝《史密夫決戰史密妻》期間已開始與畢彼特相戀。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

在2016年宣布離婚時，外國傳媒曾報道兩人離婚的導火線是畢彼特家暴，當地警方亦有介入調查。據當時華納旗下的名人八卦新聞網站「TMZ」獨家報道，聲稱畢彼特涉嫌虐兒，還遭到警方盤問。

據當時報道續稱，指安祖蓮娜祖莉在2016年9月中與畢彼特及孩子在私人飛機時，畢彼特突然變得粗暴，向孩子施以語言及肢體暴力。報道還指出，當飛機著陸後，甚至有在停機坪的目擊者見到畢彼特胡言亂語。當時傳出有人以匿名身份向洛杉磯家庭和兒童服務部門報案，而洛杉磯警方也接到有關報告。

安祖蓮娜祖莉及畢彼特兩人在2016年離婚，但手續直到2019年才正式完成。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

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近日據外媒報道，案件又再有新進展。綜合外媒報道，據法庭最新的紀錄顯示，安祖蓮娜祖莉聲稱她有畢彼特家暴的新證據。據了解，在3月12日公布的法院最新文件，安祖蓮娜祖莉表示會即將審判的離婚案中，提出「證明及供詞」，去指證畢彼特家暴。據法庭的紀錄，安祖蓮娜祖莉在同一天向法庭提交了新文件，指容許她未成年的子女出庭作供，六名子女全部在列，包括現時19歲的Maddox、17歲的Pax、16歲的Zahara、14歲的Shiloh和12歲的Knox與Vivienne。

左起龍鳳胎兒子Pax、安祖蓮娜、龍鳳胎女兒Vivienne、養子Pax、女兒Shiloh、養女Zahar及養子Maddox都會出庭作供。（Getty Images）

外媒《ET》引述知情人士指出：「這是安祖蓮娜祖莉認為合適的方法，她除了在2016年提出一項指控，但指控在調查後遭駁回，就再沒有其他記錄、警方報告、及其他指控適合她的案情。」最後該知情人士指出，目前未知安祖蓮娜祖莉會在庭上說甚麼，但案件的背景非常重要。相信這是繼尊尼特普（Johnny Depp ）與安芭赫德（Amber Heard）的案件後，近年另一轟動的案件。