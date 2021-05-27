與安祖蓮娜祖莉離婚官司打足5年　畢彼特獲子女共同撫養權

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-27 14:30

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及畢彼特（Brad Pitt）的離婚官司仍然進行中，經過5年的爭論，雙方為子女的撫養權一直爭持不下，綜合外國傳媒報道指，法官昨日公布就撫養權案作出裁決，畢彼特先勝一仗。

安祖蓮娜祖莉及畢彼特為子女的撫養權一直爭持不下。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

據外媒《Page Six》指出，法官John Ouderkirk在判決書中做了很多詳細規定，對監護權的共識有了明顯改變，更認為安祖蓮娜祖莉的證供缺乏可信度，因此才會調整監護權。報道引述知情人士稱，畢彼特一直希望能有更多時間探望小孩，唯安祖蓮娜祖莉拒絕。

該名知情人士稱：「畢彼特只想有更多時間與子女相處，但安祖蓮娜祖莉極力阻止他與子女見面，審訊過程持續數月，不過法官根據大量證人、治療師、專家及曾與小孩相處的證人的供詞後，作出這個判決。」目前安祖蓮娜祖莉未有正式回應，但外界相信她會努力爭取6名子女的單獨撫養權。

有指安祖蓮娜祖莉為阻止畢彼特與6名子女見面傾盡全力。（IMDb 圖片）

其實在今年3月，安祖蓮娜祖莉曾出新招，為爭取6名子女的單獨撫養權傾盡全力。綜合外媒報道，引述當時法庭最新的紀錄，安祖蓮娜祖莉聲稱她有畢彼特家暴的新證據，更容許她全部6名子女出庭作供。據了解，6名子女包括現時19歲的Maddox、17歲的Pax、16歲的Zahara、14歲的Shiloh和12歲的Knox與Vivienne。然而在裁決宣布前，有報道指出，安祖蓮娜祖莉不滿法官未有聽取其他未成年子女的證供，認為審判不公，因而請求撤換法官。

畢彼特如今獲得成功共同撫養權。（IMDb 圖片）

安祖蓮娜祖莉與畢彼特在2004年拍攝《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）時傳出戀情，翌年3月，畢彼特與時任妻子珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）離婚。同年4月，有外媒拍到安祖蓮娜祖莉與畢彼特同遊肯亞，兩人的戀情正式曝光。兩人在2012年訂婚，兩年後在法國完婚。可惜兩人的婚姻兩年後就完結。

左起：龍鳳胎兒子Pax、安祖蓮娜祖莉、龍鳳胎女兒Vivienne、養子Pax、女兒Shiloh、養女Zahar及養子Maddox都會出庭作供。（Getty Images）

在2016年宣布離婚時，據當時華納旗下的名人八卦新聞網站「TMZ」獨家報道，聲稱畢彼特涉嫌虐兒，而當地警方亦有介入調查。據了解，安祖蓮娜祖莉在2016年9月時與畢彼特及孩子在私人飛機時，畢彼特突然變得粗暴，還向孩子施以語言及肢體暴力。當飛機著陸後，甚至有身在停機坪的目擊者見到畢彼特胡言亂語。當時傳出有人以匿名身份向洛杉磯家庭和兒童服務部門報案，而洛杉磯警方也接到有關報告。

在畢彼特獲得成功共同撫養權，外界相信安祖蓮娜祖莉仍會努力爭取6名子女的單獨撫養權。（Getty Images）