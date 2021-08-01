塔倫天奴有意翻拍《Rambo》　男主角屬意《星球大戰》前軍人男星

忙著為其新書《Once Upon a Time in Hollywood》（暫譯：《從前，有個荷里活》）宣傳的導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）近日表示，如果他不選擇退休的話，他會改編David Morrell的《第一滴血》系列小說，他還公布了他心目中的主角人選。



史泰龍主演的《第一滴血》非常經典。（《第一滴血》劇照）

由史泰龍（Sylvester Stallone）主演的《第一滴血》（First Blood）系列電影，首集電影在1982年上映時，雖然早期的評價褒貶不一，但電影的票房卻相當成功，全球錄得1.25億美元收入。之後史泰龍分別在1985年、1988年、2008年及2019年演出四部續集作品，而近年史泰龍還有意推出第五部續集電影及一部前傳電影。

當時電影男主角由史泰龍飾演，而Brian Dennehy則飾演Will Teasle警長。（《第一滴血》劇照）

近日《從前，有個荷里活》導演昆頓塔倫天奴為期同名小說宣傳時，談到如果不是退休及純粹製造一部好電影的情況下，他有意改編David Morrell的《第一滴血》系列小說，並會找來現年70歲的美國男星Kurt Russell及在《星球大戰》（Star Wars）系列中飾演「Kylo Ren」的美國男星Adam Driver主演。

昆頓塔倫天奴有意找Adam Driver成為Rambo。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

昆頓塔倫天奴出席Podcast節目《The Big Picture》時，談到他過往考慮過製作成電影的題材，其中一個是翻拍由史泰龍主演的《第一滴血》，他表示他的版本會比史泰龍版本更加貼近原著小說。他稱：「如果純粹想拍一部我認為好的電影時，我會改編David Morrell的《第一滴血》系列小說，我不會改編電影，我會做小說去改編。」

昆頓塔倫天奴堅持拍完10部電影就會退休。（IMDb 圖片）

昆頓塔倫天奴還大讚David Morrell的《第一滴血》系列小說中的對話非常精彩：「每次我閱讀它時，我都會大聲朗讀，而《第一滴血》系列小說中的對話非常精彩，這真的非常好，但我想做得更多，如果純粹拍一部好電影，那這是這一部。」而他還屬意Kurt Russell飾演Will Teasle警長，而主角Rambo則由Adam Driver擔任。