74歲史泰龍延續「洛奇」傳奇　IG宣布為前傳劇集撰寫劇本

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-31 08:30

由史泰龍（Sylvester Stallone）主演的《洛奇》（Rocky）系列電影，除了讓史泰龍有份入圍角逐奧斯卡最佳男主角外，當年這部電影還收穫了包括最佳電影及最佳導演等三項奧斯卡獎項，奠定了他在荷里活武打動作巨星的地位。今日史泰龍在其社交平台宣布，他將籌備電影《洛奇》的前傳劇集。

史泰龍憑洛奇奠定了他在荷里活武打動作巨星的地位。（《洛奇》劇照）

由John G. Avildsen執導，史泰龍負責撰寫劇本兼主演的《洛奇》（Rocky）在1976年上映，結果史泰龍跟電影中的洛奇一樣一舉成名。這部作品僅以100萬美元製作，卻成功換取了2.25億美元收入，而且還獲得10項奧斯卡提名，最終贏得了最佳電影、最佳導演及最佳剪接等三項奧斯卡獎項。自此「洛奇」成為家傳戶曉的角色。

1976年上映的《洛奇》絕對是電影史上的神話。（《洛奇》劇照）

由1976年至今，史泰龍合共推出8部《洛奇》系列電影，其中兩部《洛奇外傳：王者之後》（Creed）及《王者之後：重拳復仇》（Creed II）更是由《洛奇：拳王再臨》（Rocky Balboa）衍生而來的作品，由米高B佐敦（Michael B. Jordan）飾演Apollo Creed之子Adonis Creed。

史泰龍找來米高B佐敦在《王者之後：重拳復仇》中飾演Apollo Creed之子Adonis Creed。（《王者之後：重拳復仇》劇照）

今日史泰龍在社交平台Instagram宣布：「這可能是最不可思議的貼文。我今天開始撰寫《洛奇》的前傳劇集。最理想是播放數季，每季共有10集，從而探討角色時的年輕狀況。」目前史泰龍正在編寫前傳劇集的劇本，但角色及導演人選則未有公布。