【第一滴血】74歲史泰龍不捨Rambo　暗示將回歸續演16歲前傳故事

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不少影迷普遍認為在2019年上映的《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood）是該系列的最章回，然而史泰龍（Sylvester Stallone）早前在社交媒體暗示，Rambo有機會回歸，許多影迷留言表示支持。

現年74歲的史泰龍暗示Rambo有機會回歸。（《第一滴血：終極血戰》劇照）

現年74歲的史泰龍早前在社交平台Instagram宣傳《第一滴血：終極血戰》加長版，他除了呼籲粉絲繼續支持外，還暗示或將繼續飾演Rambo這個經典角色。他分享了電影海報，並寫道：「觀看這真實的旅程，請不要關閉它，把它成為本周冠軍！（他可能會回來）。」

史泰龍早前在社交平台Instagram宣傳《第一滴血：終極血戰》加長版。（Sylvester Stallone Instagram 擷圖）

其實這不是史泰龍首次暗示會再飾演Rambo，他在去年訪問中曾透露他對John Rambo這角色非常不捨，甚至有意為Rambo推出前傳故事：「我一直都有想像Rambo 16至17歲的故事，希望能拍攝相關的故事，製作Rambo的前傳電影。」

John Rambo這角色首次在《第一滴血》登場，當年是1982年。（《第一滴血：終極血戰》劇照）

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