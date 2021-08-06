女人街再見了．專訪｜劉心悠一直以為MK係讚美　吳卓羲：睇你點睇

「智叔」廖啟智遺作之一，由吳卓羲、劉心悠主演的《女人街，再見了》現已上映，早前兩位主角接受《香港01》訪問，都有講到自己對於旺角的印象、拍戲的辛酸。



由吳卓羲、劉心悠主演的《女人街，再見了》現已上映。（陳順禎 攝）

劉心悠睇完《旺角黑夜》 以為旺角好雜唔敢去

首先電影背景發生於旺角女人街，雖然劉心悠來港多時，但問到她對旺角有何印象時，她竟然有意料之外的回應，她：「其實我初頭嚟香港嘅時候，以前睇《旺角黑夜》個啲戲，就對旺角有另類印象，返去問公司同事佢哋仲同我講『嗱！呢啲你唔好去！』就話好雜嘅，所以就一路都覺得係個好雜嘅地方，有經過但唔夠膽去，今次因為拍戲終於有得去覺得好感恩，終於有得了解呢個咁溫暖、好靚、好有香港特色嘅地方。」

吳卓羲講到自己成日都去旺角。（陳順禎 攝）

對於劉心悠的誤解，吳卓羲解釋到：「其實旺角係個比較年青啲嘅潮流指標，因為有好多時裝、公仔、玩具、打機產品。事實上旺角係香港的地標，尤其是小販檔，呢條街係特色嚟。我成日都去旺角，之前得閒會去買遊戲機、遊戲碟，幾年前自己仲有試過行入呢條街、自拍埋添。」

吳卓羲飾演古惑仔。（電影劇照）

吳卓羲被指着衫好MK 「個樣唔MK咪得囉！」

講起旺角不少人都會提「MK」二字，有時候或多或少都帶點貶義性質，當年吳卓羲被指着衫好MK，他回應：「其實自己有自己着衫嘅性格，着衫都係要自己舒服、襯得到就冇乜問題，個樣唔MK咪得囉！」心悠補充：「其實我都遇過類似，有一排我頭髮整咗highlight（挑染），就話我好MK，MK係咩嚟㗎？」吳卓羲再回應：「MK就好似我頭先所講比較年青啲嘅潮流指標，比較突出點、另類一點。（心悠：所以唔係讚賞嚟㗎？）睇你點睇啦，即係有人話我MK呢，我OK嘅，起碼叫做本土。」

劉心悠曾因染highlight被指MK。（陳順禎 攝）

劉心悠未正式拍試戲已經受傷

早有消息指出劉心悠在拍首場戲前已拉傷大髀，她憶述：「導演話試戲先，睇下鏡頭位置，當時我唔記得拉筋，佢體力又好勁，一扯就跑走唔小心拉傷，導演仲話我冇鬼用，因為一大班男人追住我哋，都要好用力跑，最終成套戲都係跛下跛下咁。好感恩卓羲好照顧我，又好有經驗，喺鏡頭上攞位會遮一遮等我走少兩步等等。」

劉心悠多謝吳卓羲照顧。（陳順禎 攝）

吳卓羲當時見到劉心悠跛跛下先知拉傷，他：「其實都係因為我啦，唔好意思。後來因為太內疚、太自責，（心悠：係我腳短，對唔住。）唔係啊我就補救，總知點都好啦，我嚟保護你！喺現場啲人要影相我就話『唔好影唔好影』，扮工作人員，同埋通常我都係佢身邊（心悠：係真嘅），保護佢。」

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吳卓羲被封專業「衝動派」警察。（網上圖片）

吳卓羲笑言：差一哥個位未坐

講起吳卓羲在演戲中演過大大小小不同部門的警察，他笑言：「其實我都有演好多不同角色，例如：巴士宅男、律師、反派等等，不過演警察嘅機率會多啲，老實講警察部門入面我都仲有好多未演過，好似交通警、水警咁，（會唔會挑戰埋？）之前我未離開TVB有監製同我講借咗水警船，我唔介意演警察，我話『唔好搞喇，我驚嘔啊』，其實我都係差一哥個位未坐咋嘛，差唔多坐㗎喇。」

吳卓羲自言拍《烈火雄心》未有機會做消防員。（劇照）

吳卓羲想做消防員多過警察

及後吳卓羲補充其實自己小時候「我的志願」並不是做警察，而是選擇做消防員，心悠問到：「有咩分別？」吳卓羲則回應：「揸槍同揸水喉，消防員要衝入火場、又要頂住高溫，我自己感覺上好似係勁啲，訓練都好辛苦。其實我有拍過《烈火雄心》，但估唔到我唔係做消防員，當時啱啱入行，TVB揀咗Bosco（黃宗澤），望住佢哋係好羨慕，但後尾知道佢哋拍完係好辛苦，一日流兩、三磅汗，見到Bosco同鄭嘉穎日頭開工同夜晚收工時，個樣係會唔同晒，覺得自己好彩冇份做，而係拍另一條線，有時都要愉下懶嘅。」

吳卓羲一聽到講起奧運都勁興奮。（陳順禎 攝）

吳卓羲想同何詩蓓、張家朗合照

提起近日全城熱話東京奧運，吳卓羲第一反應大叫：「耶！我有睇劍撃啊！啱啱返到屋企，睇到佢最尾個幾下！詩蓓都破咗紀錄，好厲害、好開心，希望詩蓓同家朗返香港後，可以同我影張相，俾我威下，係驕傲嚟嘅，即係佢哋企喺頒獎台上個刻，覺得原來我哋都做得到。」劉心悠都表示台灣舉重選手郭婞淳贏第二名一大段距離，覺得佢好勁，背後付出好多血、淚，好尊重佢哋。

Credit：

吳卓羲：

Make Up : Marsha Ma

Hair stylist : Kenny Yeung

劉心悠：

服裝： Initial

化妝： Annie G Chan＠Makeup Centre

髮型： Eric Chow@XENTER hair salon