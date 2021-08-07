【Loki】洛基錫Sylvie網民唔受落　Marvel預告同性伴侶下季登場？

Marvel超級英雄片中由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）扮演的邪神洛基（Loki），之前在首度獨挑大樑的劇集《洛基》中坦言自己和男性女性都交往過，第一次正式揭露性向，引起粉絲的熱烈迴響。



雖然《洛基》第一季並沒有安排他的同性愛人登場，反而深入描繪他對平行時空、來自另一個宇宙的女版洛基──Sylvie似乎頗有感覺，甚至還有兩人接吻的畫面，對此支持洛基火力全開愛男人的觀眾頗不滿，根據歐美娛樂網站報導，在他們高分貝的要求之下，Marvel不排除在往後的片中讓洛基真的擁有同性別的戀人。

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洛基這角色以往在Marvel影片中除了負責搗亂、讓英雄們疲於奔命外，就是和義兄雷神之間的複雜感情最受到觀眾的注意，當時已有不少腐女腦中開始浮現BL的場面，但雷神已經確定就是異性戀者、不可能和洛基有曖昧，想不到洛基在劇集版竟然又開發了大談男男戀的可能，自然令支持他喜歡同性的粉絲大感興奮。

目前根據網站報導，儘管扮演Sylvie的Sophia Di Martino表現突出、受到多數觀眾的喜愛，還是有人對於洛基和Sylvie之間的浪漫氛圍覺得不舒服，甚至寫道：「他們兩個接吻，但他們其實是不同版本的彼此，等於是在親自己，我會想親我自己嗎？好噁心！」反倒是洛基和男性談戀愛，他們更可以接受。既然如此，Marvel也不排除這樣的可能性，最快或許在《洛基》第2季中就可以安排。

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