林家棟專訪｜做電視台一哥飄飄然　「去到電影圈你甚麼都不是」

林家棟是個不甘於安逸的演員。當某個範疇做得稱心如意，甚至游刃有餘時，便會著手開闢下一個新天地，由電視跳到電影，由配角演到主角，由影帝兼任監製，入行30年沒一刻停下來，每一刻都盡量將自己無限伸延，涉獵更多，得到更多。



好地地當個影帝，大可以揀下劇本，一年拍幾部戲然後過日辰享受生活，學大隻廣話齋︰「幾好呀~」但家棟就是覺得唔係幾好，於是十年前當上監製一職，既要跟編劇日夜鑽研劇本，又要照顧前輩演員管接管送，一腳踢除了因為享受那份滿足感，更大原因是對這一行有30年的感情。「是這一行養活起我，到現在有少少能力，何不為個圈作點貢獻，起碼不用再講舊史，以前香港電影點點點……不如實際點想想以後點做。」又因為這心態，對於行內大大小小事都有意見，都放上心，包括對前輩演員的尊重，或是新一代演員的演技培訓，一一都看在眼內。



十年前林家棟開始當電影監製，出品過《打擂台》、《死開啲啦》及上畫中的《殺出個黃昏》。（劉智源 攝）

讓觀眾有多個選擇

林家棟相當緊張最新監製的《殺出個黃昏》，訪問一來便問你看戲沒有，覺得怎樣？當你說上最愛那一幕時，他便會啟動人肉搜尋模式，將那場戲的對白，一字不漏地背一次你聽作確認，可見這位監製落手落腳程度。2010年的《打擂台》，開展了林家棟當電影監製之路，所揀的題材都是不宜合拍。林家棟︰「目的就是讓觀眾在合拍以外有多個選擇。」

近年林家棟更「東華」上身，有錢有出錢，自資開拍《殺出個黃昏》，亦有力出力，零片酬接拍《手捲煙》。「有時朋友講到今次套戲冇錢……知喇，不用多說，但我唯一要求是有沒有滿足感呢？如果純粹一部商業電影，又是去拍臥底這樣那樣，而你又找我來碌人情卡，我會說不值得用，直至有日你想自己開戲，有了題材想拍，到時即管找我，我一定幫手。」

計計數，林家棟都已經入行33年。「這行一直養活我，到自己有少少能力時，好應該作出貢獻。」（劉智源 攝）

做電視一哥只係自我飄飄然

林家棟1988年參加藝員訓練班正式入行，花10年時間由路人甲做到《大鬧廣昌隆》大隻廣、《茶是故鄉濃》鵪鶉仔，不單是劇集主角，更是福將，擔正的劇集收視必爆，再做下去必然成為視帝。不過拍到《酒是故鄉醇》，發覺自己開始成為複製收視的機器，於是把心一橫不再續約，2001年正式離開無線簽約劉德華，開始進軍電影界。

記得《黑社會以和為貴》中家棟演的東莞仔嗎？雖然是配角但演得深入民心。（網上圖片）

說「進軍」，是自欺欺人的字眼，當你在電視台阿哥前阿哥後被稱呼，去到電影圈其實甚麼都不是。「拍攝都不覺得有大分別，有人幫你化妝、準備服裝、斟茶遞水，好好招呼。去到宣傳你就是分別，人家一拖十，獨立化妝間，獨立廁所，你呢！這邊，全部人一齊化啦！說出來不是要介意甚麼，只是體會到你在電視台再紅，去到電影圈都是比較嫩口，還未有市場定位的一群。」

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「死就死，唔死就企」

未有定位，就要不斷去嘗試，小角色要做，大配角都演，得一句對白的一樣照接。「你要問自己，你能否接受這種落差，但當日我又反問自己，為甚麼受不來呢？其實一直都只是自己在飄飄然，以為自己很了不起，到頭來其實自己並不是甚麼。當時向外闖的決心很大，正所謂『死就死，唔死就企』，不用去介意那些表面的東西。這麼多年後你看過來，又發現自己已經去到另一階段，不再需要被這些東西牽引住，最緊要自己腦袋仍能運作。」

第二張海報都是一個大背面，取其意境，希逞給予觀眾新鮮感。(《殺出個黃昏》海報)

回看近廿年，成功由電視藝人轉到電影還當上一線甚至影帝的，都已經是古天樂、張家輝、林家棟這一代，往後都未有成功例子，是當中的接軌過程出了問題？家棟就留意到近年來，社交平台興起，大家都自行拍片開Live，長期以一個既定的面目接觸觀眾，這原來都成了演戲的障礙。

林家棟在《樹大招風》飾季正雄一角，奪得第36屆香港電影金像獎最佳男主角獎。（《樹大招風》劇照）

林家棟︰「正如當年有前輩提自己，你選擇入劇組，便不要去拍綜藝。你拍10套劇，你會做到有3、4個形象出來，你拍20輯綜藝，20輯都是同一個形象。現在電視台都一樣，我都會好奇為何這麼多藝人叫人網購？看得多觀眾又是否接受他演另一個形象出來？到底觀眾要看哪一個，其實藝人在互聯網的表演，就像以同一形象演20輯綜藝節目，冇壞的，但你要清楚自己適合演哪一個多。」