林家棟透露不再拍劇原因　日以繼夜開工跟社會脫節：唔知發生咩事

曾憑《樹大招風》成為香港電影金像獎最佳男主角的林家棟，昨日（7月18日）為書展講座「一個演員、編劇和監製的成長書本！」擔任嘉賓，他除了分享拍攝電影心得外，還罕有透露了他讀書的經歷。



林家棟曾在《打擂台》及《殺出個黃昏》擔任電影監製。（資料圖片）

林家棟對有感過去數十年的本土電影娛樂化，培養了一群只喜歡娛樂的觀眾：「其實這十年間所有票房都沒有跌，不過全去了荷里活。」所以他認為電影除了娛樂外，還應該能傳遞訊息讓觀眾接收及思考，因此就出現如《殺出個黃昏》及《打擂台》等看似沒有商業價值的電影。林家棟認為，製作這類型的電影目的只在於播種，希望能養回觀眾對香港電影的信心。

除了要養回觀眾對香港電影的信心，林家棟續補充，現時香港影壇其實有好多好有潛質的演員，但卻不為人所知，故觀眾也難以投下信任一票。

林家棟零片酬接拍《手捲煙》。（《手捲煙》劇照）

他之後談到曾經很「享受」忙著工作的時光，但現在回想起來，他認為這生活節奏讓他與社會脫節，最嚴重是不能創作。他稱：「在這五至六年，每年拍100集劇集。以4組為一集，12小時為一組，兩日兩夜不睡覺就可以起一集貨，從沒有放假，當然是吃力，但享受。唯之後發現了問題，我除了感覺自己每天工作外，我不能創作，因此我不享受。」

而且林家棟認為除了不能創作外，還有一個好重要的問題，就是跟這個社會脫節：「我不知道（社會）發生甚麼事，我不知道新聞報過甚麼事，如果再有劇集演，我點樣處理這角色，我根本沒有跟這社會一同呼吸。」

林家棟曾曾經很「享受」忙著工作的時光，但現在回想起來，他認為這生活節奏讓他與社會脫節。（資料圖片）

最後他提到在過去幾年參與更多幕後的工作，又跟新導演合作，就是希望能透過自身經歷向電影發展局反映新生代的處境和想法。如他在接拍《手捲煙》未有收取片酬，他深信心自身價值並非由財富反映，只需要衡量這件事是否值得去做。

在分享講座完結後，林家棟接受在場傳媒訪問時，坦言他小時候沒努力讀書，長大後才後悔，故只好努力工作：「最記得有次考試很低分，我被爸爸打。明明合格也被打，我不服氣，就更加不想讀書。」最後林家棟得悉《殺出個黃昏》票房已過100萬，而口碑亦很好，所以有意找原班人馬繼續合作拍喜劇。