【自殺特攻】原版導演再向華納兄弟開火　「戲院版不是我的電影」

由James Gunn執導、艾迪斯艾巴（Idris Elba）、瑪歌羅比（Margot Robbie）及莊先拿（John Cena）等主演的新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）即將上映，而電影首波評價早前出爐，近乎清一色好評，連帶爛番茄及IMDb的評分高開，前者新鮮度暫時有97%；而後則的平均分則暫時錄得8.3分。然而舊版《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）導演David Ayer日前在社交平台發文，再度向華納兄弟開火。目前粉絲正在向華納兄弟爭取公開「Ayer Cut」導演版，就像集團成功爭取《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）一樣。



瑪歌羅比有份演出新版《自殺特攻》，她繼續在電影中飾演小丑女。（《自殺特攻》劇照）

由於新版《自殺特攻》首波評價近乎清一色好評，《Screen International》雜誌影評人Tim Grierson開腔呼籲導演David Ayer放棄爭取「Ayer Cut」導演版，這讓《自殺特攻：超能暴隊》導演David Ayer發長文回應，而他還細說了他早年的悲慘生活，其中包括他父親自殺、寄養、緩刑、毒癮及海軍服役的經歷。他指出這些磨練讓他成為一個堅毅的人，還成為了他日後劇作首個劇本《震撼教育》的原動力：「當時當然沒有人會相信，好心地的荷里活人拒絕相信警察會腐敗。」

新版《自殺特攻》加入了很多新演員，當中包括艾迪斯艾巴。（《自殺特攻》劇照）

之後導演David Ayer談到《自殺特攻：超能暴隊》的上映版與他的原創劇本有很大出入：「我把我的生命投入到《自殺特攻：超能暴隊》，我做了一些了不起的事情，我的版本是關於一些被認為是「壞人」及被拋棄的人，一個充滿複雜及情感的旅程。這戲院版不是我的電影，請再閱讀一次。」

除了《自殺特攻：超能暴隊》導演David Ayer不時開火外，其實在戲中飾演「小丑」的謝拉力圖都曾經炮轟華納。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

之後導演David Ayer繼續解釋他的原創版本：「我的版本並不是這個僅用了10個星期剪輯的版本，這完全是由Lee Smith所剪輯，是一個完全讓人難以置信的成熟版本，而這一切也與Steven Price的精彩配樂有關，全部都是原創歌曲。有傳統角色的變化、演員的演出讓人驚喜及穩定的高潮發展。」然而導演表示很少人看過這版本：「很少人看過這版本，如果有人說他們看過，他們是說謊。」而最後，導演David Ayer祝願由James Gunn執導的《自殺特攻》一切順利，並表示：「我將不會再公開談論此事。」相信這是導演David Ayer最後一次向華納兄弟開火。