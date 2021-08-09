麥迪文新戲取材自14年前姦殺案　美國天使臉魔女逆轉獲勝無罪釋放

由麥迪文及Abigail Breslin主演的新戲《Stillwater》（台譯：《止水》）由曾憑《焦點追擊》（Spotlight）奪得奧斯卡最佳電影及最佳原創劇本的美國導演Tom McCarthy執導，電影上月初在康城影展首映後，普遍獲得不俗的評價。這部電影的靈感源自發生在2007年的「天使面孔殺人案」，電影上月30日正式在美國上映，目前未知電影會否在香港上映。



在2016年9月30日上架的Netflix紀錄片《Amanda Knox》，就是講述Amanda Knox這件案件。（《Amanda Knox》劇照）

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《Stillwater》由曾獲奧斯卡最佳電影及最佳原創劇本的美國導演Tom McCarthy，並由麥迪文及Abigail Breslin主演，電影講述一個在美國擔任石油工人的男子Bill Baker，前去法國馬賽尋找因謀殺而入獄的女兒Allison Baker。雖然兩人關係疏離，而Allison Baker已經入獄4年，但Bill Baker仍然努力為女兒洗脫謀殺罪。至於由Abigail Breslin飾演的Allison Baker原型，據了解就是捲入「天使面孔殺人案」，現年34歲的美國作家兼記者Amanda Knox。

電影的靈感源自發生在2007年的「天使面孔殺人案」。（《Stillwater》劇照）

《Stillwater》在康城影展首映時，Amanda Knox在社交平台Twitter表達對《Stillwater》意見，寫道：「我的名字屬於我嗎？我的臉？我的生活？我的故事呢？為什麼我的名字會與一件我沒有參與過的事件連繫？他們在未經我的同意下，利用我的名字、臉及故事而獲益，這讓我回到這些問題上。最近就是電影《Stillwater》。」

Amanda Knox撰文批評《Stillwater》。（Amanda Knox Twitter 擷圖）

事源發生在意大利的佩魯賈，當時20的Amanda Knox、其意大利男友Raffaele Sollecito及男友人Rudy Guede在2007年11月被指殺害Amanda Knox的室友Meredith Kercher而被捕。據了解，有指三人逼這名來自英國的21歲交換生Meredith Kercher玩性愛遊戲不遂，繼而姦殺了她。當時Amanda Knox曾一度承認犯案，然而之後卻全盤推翻，聲稱是受到警方逼供。

《Stillwater》由麥迪文及Abigail Breslin主演。（IMDb 圖片）

在2009年，Amanda Knox及其意大利男友Raffaele Sollecito分被判處26年及25年徒刑。然而兩年後，意大利法院推翻一審判決，兩人服刑4年後獲釋。可是在2014年1月30日，當地法院再度推翻判決，Amanda Knox被判處28年6個月有期徒刑。最後在2015年3月27日，這宗案件出現大逆轉，意大利法院花近10小時的討論，認為警方證據不足及犯案過程不合邏輯為由，判兩人無罪釋放。

Abigail Breslin在戲中飾演因謀殺而入獄的Allison Baker。（Abigail Breslin Instagram 圖片）

由於Amanda Knox外貌姣好，因而案件被稱為「天使面孔殺人案」。她被這案件纏繞8年，最終無罪釋放，她當時情緒激動，並表示：「我真的非常感謝所發生的這一切，你們救了我的生命，我非常感激。」她還表示，在這8年間，控方和傳媒把她塑造成一個「蕩婦」、「妓女」、「淫亂殺人魔」及「沉迷性愛的人」等。

麥迪文與Abigail Breslin在戲中是父女關係。（《Stillwater》劇照）

即使她獲判無罪，大家都只會記得這些名字。沒想到Amanda Knox說對了，《Stillwater》上映，這件凶殺案再次成為熱話。而出獄後的她重返美國完成學業後，成為一位作家兼記者。她在2019年應邀重回意大利，在一場刑事司法會議上演講。如今她是無罪計劃（Innocence Project）及反媒體審判（Trial by Media）等組織的成員。她在2019年7月25日，與童年玩伴兼作家Christopher Robinson結婚。

至於Rudy Guede在2008年10月被認定犯有性侵和謀殺罪行，最終被判16年監禁。然而去年12月4日，意大利法院裁定，他能夠通過為社區服務來完成餘下刑期。