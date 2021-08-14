操場埋屍案｜死者被埋田徑場16年　家屬不滿翻拍成電影︰胡亂改編

2019年，湖南爆出一宗殺人埋屍慘案，被害人為湖南新晃一中的教師鄧世平，他在學校修建田徑場地的工程監工時失蹤，後來才發現被殺害後埋在學校的操場田徑場下，歷時整整16年才被掘出尋回屍首。內地有電影方決定將該事改編，且拍成電影《操場》，不過就引起被害人鄧世平女兒鄧玲的不滿。



湖南「操場埋屍案」將被改編拍成電影《操場》。（官方圖片）

鄧世平女兒曾表示爸爸不會無緣無故不回家。（央視）

近日有消息指，湖南「操場埋屍案」將被改編成電影《操場》後，受害人鄧世平的女兒鄧玲透過媒體表示，電影團隊並沒有獲得家屬授權，擔心事件會被胡亂改編。不過《操場》導演阿年，則通過出品方漫光年影業官博發表聲明︰「劇本體現出案件的基本原貌，經過各個部門的複查、同意，並無扭曲事實、胡編亂造。」

國家電影局已同意《操場》的開拍。（官方圖片）

導演阿年續指稱《操場》的劇本著眼於整個案件的偵破過程，內容核心在於司法上在掃黑在行動上的堅持，讓人民看到秉公執法的一面，更會秉承客觀、真實的創作理念，接受社會各界的監督，並公布了律師的聯繫電話。

湖南「操場埋屍案」發生於2003年1月，2002年新晃一中需要新建標準的400米標準田徑跑道，工程被時任校長黃炳松的外甥杜少平，在毫無工程經驗下奪得，監工則由做過新晃教學儀器廠員工的教師鄧世平，以及總務處員工姚本英（已病故）負責。鄧世平發現操場道路兩旁的護坡出現質量問題，更曾被大雨衝垮，他對此十分不滿，稱要向政府舉報。

湖南操場埋屍案疑犯杜少平。（資料圖片）

2003年1月22日，杜少平夥同羅光忠在工程指揮部辦公室將鄧世平迷暈後，以鎚將他殺害且埋屍操場，二人當晚將屍體埋於操場一個土坑之中，次日羅光忠指揮鏟車將土坑填平。在鄧世平失蹤後，其妻子譚某及弟弟先後於2003年1月25日上午和2月11日向警方報案，但就因為杜少平的舅舅黃炳松拉攏相關公職人員，進行干擾、誤導等阻撓案件的調查，故意延遲在現場提取血跡並送去檢驗、沒有對疑似埋屍的土坑深挖查證、更隱瞞了重要證據和線索，最終將案件定性為失蹤案，不予立案。

疑犯杜少平交代稱，其於2003年1月將鄧世平殺害，埋屍於新晃一中操場內。（資料圖片）

最終杜少平等人在2019年4月因涉嫌故意傷害、非法拘禁、聚眾鬥毆等罪被捕，鄧世平之子鄧藍冰寫了舉報信，官方發現杜少平與鄧世平失蹤案有重大關聯，隨即展開調查，當中有兩人承認鄧世平已被杜少平殺害，並協助移屍及埋屍。2019年6月20日最終在操場挖出一具遺體，經DNA鑑定後確認為鄧世平本人，相關人士最終被落案起訴、開除黨籍及公職，而杜少平被判死刑，羅光忠則被判死刑緩期二年執行，鄧世平終被確定為工傷，其家屬獲得一次性工亡補助金和喪葬補助金總計88萬元。