Marvel Studios首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)終於上映有期,定檔於9月2日上映,昨晚(5/8)Marvel公開最新香港版角色海報,香港代表影帝梁朝偉打頭陣,型味十足!



《尚氣》由梁朝偉主演,由公開選角已獲外界極度重視。(電影劇照)

點擊睇最新海報: