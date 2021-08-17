尚氣｜陳法拉低胸露背現身首映　難忘首演媽媽角色︰後來有了女兒

Marvel首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），今日（17/8）於美國洛杉磯舉行全球首映禮，陳法拉率先現身接受訪問。



陳法拉更講到戲中有不少非常能幹的女性工作，不論是幕前還是幕後，大家會好看到我們很棒的製作。（網上擷圖）

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身穿粉紅色晚裝的陳法拉表現興奮，率先講到個人感受。「對於今次首映禮感到好神奇，大家很久沒有冇聚在一起，感到有種好似見到屋企一樣。」而當主持問到法拉在戲中的角色「Li」時，她笑言「Li」是個很強壯的女人、文武（梁朝偉 飾）的妻子、更是尚氣（劉思慕 飾）的媽媽，但就未有繼續多說。

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另外，外界都十分關注已經成為媽媽的法拉，她坦言：「2年前我們正在拍戲，首次扮演媽媽，戲中都有講到會跟小朋友有聯繫。後來就有了我的女兒了，相信大家會好期待睇戲，大家都對MCU有很多幻想，我們當時訓練很辛苦，花了很多時間、甚至數個月去訓練。（有看過戲嗎？）我看了少少，當然還有自己的部分，大家好快有得睇，記得要入戲院支持。」

《尚氣》大型海報，當中更用了梁朝偉跟劉思慕對打場面。（網上擷圖）