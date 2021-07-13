尚氣｜陳法拉劉思慕大玩雲迪素meme　「我唔要十環我有family了」

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、梁朝偉、楊紫瓊、楊紫瓊、張夢兒等人主演，電影將於9月香港上映。
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近日台灣網上有個新笑話提到「為甚麼全家（Family Mart）會超越7-11？」答案是因為「Family」，而Family正是出自雲迪素（Vin Disel）在《狂野時速》時常提起的一句「我們是一家人」，令不少觀眾都笑言反正一家人就是點做都得，不會死又能聚在一起，被發現是二五仔後都冇問題！
今日（13/7）陳法拉就在個人IG上傳一張寫有FAMILY、右上角有《尚氣》logo的P圖，寫下「有人在這張全家福中不是笑着（someone is not smiling in this family portrait）。」更標記了梁朝偉、劉思慕、張夢兒以及雲迪素等人，一同大玩FAMILY GAG，更有感謝《尚氣》的動作設計者Yung Lee為大家提供P圖。
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《尚氣》Marvel總裁高度讚揚梁朝偉助圓夢 「這時代最好的演員」尚氣｜梁朝偉戰衣現身陳法拉演媽媽 預告驚喜見「渠王」廣告《尚氣》梁朝偉最新造型流出 網民：十環變《功夫》洪家鐵線拳？陳法拉秘密生女｜IG藏肚成功 懷胎10月仲拍Marvel《尚氣》？38歲陳法拉情人節宣布成為新手媽媽：看到她覺得什麼都是值得陳法拉落實演《上氣》成下任「楊紫瓊」 盤點5位進軍荷里活港星《上氣》陳法拉正式公布有份參演 角色跟楊紫瓊有特別關係【上氣】陳法拉加盟Marvel？ 將會演出極重要角色對抗梁朝偉