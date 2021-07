尚氣｜陳法拉劉思慕大玩雲迪素meme　「我唔要十環我有family了」

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、梁朝偉、楊紫瓊、楊紫瓊、張夢兒等人主演,電影將於9月香港上映。



梁朝偉十環上手,打戲連場。(影片擷圖)

近日台灣網上有個新笑話提到「為甚麼全家(Family Mart)會超越7-11?」答案是因為「Family」,而Family正是出自雲迪素(Vin Disel)在《狂野時速》時常提起的一句「我們是一家人」,令不少觀眾都笑言反正一家人就是點做都得,不會死又能聚在一起,被發現是二五仔後都冇問題!

陳法拉上傳跟梁朝偉、劉思慕、張夢兒以及雲迪素的全家福。(Yung Lee圖片)

今日(13/7)陳法拉就在個人IG上傳一張寫有FAMILY、右上角有《尚氣》logo的P圖,寫下「有人在這張全家福中不是笑着(someone is not smiling in this family portrait)。」更標記了梁朝偉、劉思慕、張夢兒以及雲迪素等人,一同大玩FAMILY GAG,更有感謝《尚氣》的動作設計者Yung Lee為大家提供P圖。

劉思慕就笑言:「我不需要十環,我有FAMILY。」(網上擷圖)