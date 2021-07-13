尚氣｜陳法拉劉思慕大玩雲迪素meme　「我唔要十環我有family了」

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、梁朝偉、楊紫瓊、楊紫瓊、張夢兒等人主演，電影將於9月香港上映。



梁朝偉十環上手，打戲連場。（影片擷圖）

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近日台灣網上有個新笑話提到「為甚麼全家（Family Mart）會超越7-11？」答案是因為「Family」，而Family正是出自雲迪素（Vin Disel）在《狂野時速》時常提起的一句「我們是一家人」，令不少觀眾都笑言反正一家人就是點做都得，不會死又能聚在一起，被發現是二五仔後都冇問題！

陳法拉上傳跟梁朝偉、劉思慕、張夢兒以及雲迪素的全家福。（Yung Lee圖片）

今日（13/7）陳法拉就在個人IG上傳一張寫有FAMILY、右上角有《尚氣》logo的P圖，寫下「有人在這張全家福中不是笑着（someone is not smiling in this family portrait）。」更標記了梁朝偉、劉思慕、張夢兒以及雲迪素等人，一同大玩FAMILY GAG，更有感謝《尚氣》的動作設計者Yung Lee為大家提供P圖。

劉思慕就笑言：「我不需要十環，我有FAMILY。」（網上擷圖）