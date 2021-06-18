調教你MIRROR｜鍾雪瑩被姜濤捉實手兼揉手指　「拍完都驚俾人話」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-18 17:53

ViuTV節目《調教你MIRROR》，當中除了有MIRROR 12位成員以及梁祖堯外，最新兩集更請來《狂舞派》導演黃修平以及《殺出個黃昏》的新晉演員鍾雪瑩，一齊調教MIRROR做戲以及揀出一位「最佳演繹」成員。

姜濤出招捉實鍾雪瑩隻手。（節目擷圖）

鍾雪瑩令姜濤緊張到手震？

今集講到由姜濤先跟鍾雪瑩對戲，不過一開始姜濤已經手震，鍾雪瑩問他是否好驚，姜濤笑言：「有點吧！」及後緊張的姜濤開始唔記得對白，一於自行創作，出奇招捉實鍾雪瑩隻手，令到一眾MIRROR成員都為劇情走勢而感到相當緊張。姜濤更突然爆肚問她：「MIRROR入面你最喜歡誰？」鍾雪瑩則回應：「唔話你知，不過最鍾意係你。」姜濤又再突然爆自己就係姜濤，笑爆全場，更有人即時大叫︰「放開佢隻手！」

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鍾雪瑩笑言節目出街後都有少少擔心。（鍾雪瑩IG）

姜糖留言支持

鍾雪瑩今日（18/6）接受《香港01》訪問回應：「最近自己都在工作，未有時間睇節目播出，不過IG今朝都收到不少姜糖和鏡粉的inbox，未睇訊息時都真係有點手震同驚。（拍個陣驚唔驚？）反而拍的時候盡量去配合對方，都係比較自然，拍完之後都有擔心過，但節目播出後粉絲們好好，會inbox留言鼓勵同多謝我，更指自己睇得好開心，多謝我去同MIRROR交流，（有冇多咗Followers？）冇特別留意，但都應該有少少。」

鍾雪瑩在《狂舞派3》飾演BabyJohn女朋友。（鍾雪瑩IG）

其實鍾雪瑩今年才26歲，為商業電台的DJ，既是演員又是填詞人，把把刀都一樣咁鋒利，她早前曾演出過ViuTV劇集《教束》、《無限斜棟有限公司》，電影《狂舞派3》飾演阿良（BabyJohn）女朋友等，在最新作品《殺出個黃昏》中更是扮演四哥謝賢的「孫女」。鍾雪瑩笑言今次有份演出《調教你MIRROR》全因黃修平導演介紹，她直言：「《狂舞派3》是我首套電影，今次導演叫我去幫手其實係好開心，反而同Lokman就未有太多交流，因為當時即使大家同場都沒有對手戲。」

Jace多首作品都是鍾雪瑩填詞。（鍾雪瑩IG）

四哥出場似摩西過紅海

再講到《殺出個黃昏》時，鍾雪瑩憶述自己在一次903互外Band Show，首次見到四哥，當時因為謝霆鋒擔任壓軸表演嘉賓，她驚嘆：「四哥到場時當時大家就似摩西分紅海一樣，感受到他好有地位，大家極尊重，加上在太陽眼鏡低下的四哥極有神秘感又帶丁點冷漠。」因為鍾雪瑩在戲中飾演四哥的「孫女」，問到初印象跟真正認識的四哥反差有多大時，她笑指沒太大反差，但就發現他為人十分友善，是位開心且健談的人。

而鍾雪瑩在現場都有主動跟謝賢傾偈，謝賢都有講到︰「其實我有一個任務，就係帶住班新人。」又笑言︰「我都係跟他們（新人們）學嘢！」

當時24歲的鍾雪瑩要扮演15、16歲的小女生，但絲毫沒有違和感。（劇照）

最後鍾雪瑩成功獲得《殺出個黃昏》一角都有個小故事，林家棟曾說該角色試了很多個不同演員，本來已揀好一位，直到鍾雪瑩的出現才落實揀她，而她都是後來才得知。她憶述：「據我所知，身邊有好多朋友都有去試鏡，自己試完都等了好一段長時間，直情忘記發生了這事，到後來接到一個電話跟我說『有點事想同你傾傾』，最終得到通知電影將於2星期後便會開拍，自己當然開心，相對來說較為平靜，因為得兩星期時間，比較注重在如果做好件事和準備好心態上，當時24歲拍要扮15、16歲，要令自己變得細個一點，更貼近角色。」

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