神奇4隊友專訪｜胡子彤笠膠袋跑險窒息　麥沛東戴老花鏡跑到嘔

香港熱血港產片《媽媽的神奇小子》改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事，電影由尹志文編導；吳君如、梁仲恆、張繼聰、鍾雪瑩等人演出，當中飾演傷殘運動員的胡子彤、馮皓揚（少年版蘇樺偉）、楊偉倫以及麥沛東接受《香港01》訪問，講到四人拍攝時的點滴。

攝影：葉志明



胡子彤、馮皓揚（少年版蘇樺偉）、楊偉倫以及麥沛東在戲中是隊友。（電影劇照）

因年齡問題張繼聰退役後成為了胡子彤、馮皓揚（少年版蘇樺偉）、楊偉倫以及麥沛東的教練。（電影劇照）

戲中張繼聰原本跟胡子彤、楊偉倫和麥沛東為隊友，不過在張繼聰最後一屆殘奧會上，因楊偉倫和麥沛東在交接棒時意外失手，令到最有機會的他們失落獎牌，最終張繼聰轉戰成為他們的教練，更發掘了馮皓揚（羊羊）邀請他加入田徑隊。

訪問過程中，胡子彤、楊偉倫和麥沛東都落力幫助馮皓揚。（葉志明 攝）

戲外，楊偉倫和麥沛東都是好友，馮皓揚則是首次演戲，但他展現出演技成熟的一面，令梁詠琪（Gigi）都一度意外他真的有殘障問題。有趣的是今年才16歲的馮皓揚，訪問時面對住一眾大哥哥似乎都有些少壓力，而胡子彤、楊偉倫和麥沛東都不遺餘力地引導及協助他，更會小小地捉弄他，過程中都有不少笑料，令到馮皓揚招架不住時都會講：「唔好搞我啦！」

馮皓揚在訪問中多次表示擔心自己拖後腿，怕做得不好。（葉志明 攝）

少年版蘇樺偉—馮皓揚

馮皓揚先大讚梁仲恆好專業，自言試鏡當日見到對方已經非常投入在角色之中，他：「我前後兩次試鏡，第一次歷時3小時，因為早前有演過自閉症的角色，其實我都唔知為甚麼會找我拍，自覺非常好彩，其實一直都擔心演技上會有不足。」不過在旁的楊偉倫就補充讚賞他：「他平時為人欠缺自信，但一拍戲時就已在角色的狀態內。」

楊偉倫指馮皓揚游完水再來跟大家訓練都跑得好快，自己跟麥沛東又拉傷又嘔，笑言兩人真係好廢。（葉志明 攝）

1996年殘奧會，蘇樺偉當年15歲，還有隊友張耀祥、趙國鵬及陳成忠。（資料圖片）

麥沛東、楊偉倫未拍先傷

麥沛東表示開拍前大家都接受了一個月的訓練，請了教練調整大家的跑姿、體能、接棒等等，楊偉倫自言首日訓練已拉傷肌肉，笑指：「我肌肉告訴我演這個角色時需要受傷，從中得到心理狀態。」麥沛東補充楊偉倫受傷時，自己都跑到嘔。有趣的是訓練時為秋季，正式拍攝時已變成冬天，大家着背心拍攝，汗都沒有流，靠噴水扮汗，扮完要即時着羽絨，真的好凍！

麥沛東都有講到自己的角色將當時兩位原型人物合二為一，導演為他的角色加了弱視的設定，他自言本身近視已經很深，將近1000度，戴近視眼鏡時已經會縮小眼球，但導演又想放大我對眼，就要再加老花鏡，合共戴了1600度的隱形眼鏡，再戴老花眼鏡來抵銷600度，令我可以看到，但副作用是相當頭暈，暈住來跑，感覺就似時光隧道，一跑旁邊就會變朦，相當辛苦。

胡子彤笠膠袋跑100米差啲死

早在預告中已見到胡子彤驚人一幕，正是他要頭笠膠袋狂衝100米，問到他當時如何完成拍攝，他坦言：「其實角色性格很極端，所有事都要衝盡200%，在該狀態下就會想辦法令自己跑得快點，最終跟導演想出用膠袋，笠着膠袋跑真的差點窒息死掉！（跑了多少次？）大概拍了3、4次，唔記得80還是100米，第一次跑真的看不到前面，最後要𠝹一個小洞，起碼在起跑時可以看到鏡頭在那裡。」

及後胡子彤補充講到，因為導演想他綁實膠袋，他爽快答應：「得，我做給你！我真的不能呼吸時才拉開，這樣的情況下跑了3、4次，一呼一吸都會吸到個膠袋，最後真的不能呼吸才要停，開心拍得出想要的效果。」

麥沛東和楊偉倫惡搞馮皓揚十分搞笑。（葉志明 攝）

食住奧運熱潮上映 大家都有抱負

最近2020東京奧運會已順利結束，接下來就到殘奧運動員接棒上場，楊偉倫表示：「香港這麼小的一個地方，我們擁有世界級的金牌運動員，真是一件好勁的事，其實他們中間附出的努力、汗水係大家可想而知，加上地方、支援、資源又不似其他人一樣大及多，但他們能夠成功且在世界舞台上拎到獎牌，其實是件十分鼓舞的事，而且運動精神不止於在運動身上，每個行業都會需要有。」

胡子彤自言今次笠膠袋跑步都好癲！（葉志明 攝）

關注香港運動員不應只在一刻

自己同樣作為運動員的胡子彤則有另一面的看法，他：「他們拎到牌了，那麼之後呢？之後才是最緊要的部分，香港是個十分奇怪的環境，大家都一定要睇到贏了或者衰了才會關注，其實唔應該是這樣的，我反而關心之後他們要面對的事，希望香港市民不要只關注勝利的運動員，落敗的也付出了無比的努力，去到奧運水平的比賽當然都會講運氣、狀態，人人都努力和付出都是均等，兩年後大家仍會記得他們嗎？這個才是緊要的問題，希望運動不是一刻的熱潮，是我們生活的一部分，不要再當刻有大型賽事才關注，其實他們一直都好努力。」

繼續支持香港運動員！（劇照）

2000年香港代表團參加悉尼殘奧運，獲8金3銀7銅的佳績，蘇樺偉刷新三項田徑世界紀錄。（官方圖片）

點擊睇更多專訪靚相：

+ 20

胡子彤

服裝：Moncler

Makeup：Bonbon@MOD Makeup Academy

Hair：Sam lo @ orient4

楊偉倫

Wardrobe: Levi’s

Makeup: Henry@BigCstyling