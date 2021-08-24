迪士尼拒公開審理《黑寡婦》違約官司　向施嘉莉施壓改成私下仲裁

迪士尼和Marvel大片《黑寡婦》（Black Widow）女主角施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的違約官司又有新進展，迪士尼方面律師團隊已提出法律文件要求案子轉為私人仲裁，施嘉莉的律師火速反擊，再度定調迪士尼自知理虧又厭女，譏諷他們因此老想私下解決，反問：「為什麼迪士尼如此害怕這件案子公開審理？」



施嘉莉祖安遜和迪士尼的律師各自抓住對己有利點表述，迪士尼指《黑寡婦》在美國有超過9000個大銀幕上映，遠超過她合約上承諾的1500廳，且全球總票房3億6700萬美元、Disney+的訂戶租看收入達1億2500萬美元，這些都會算給她，只是她的公司不接受。

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迪士尼強調《黑寡婦》在疫情期間有此票房已很難得，美國首週末開出8000萬美元，比疫情至今全球最賣荷李活巨片《F9狂野時速》（F9: The Fast Saga）的北美首週末票房還高一些，也比疫情之前上映的Marvel《雷神奇俠：黑暗世界》（Thor: The Dark World）、《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）等美國首3日賣座更好。營造出自身沒有惡意拉低《黑寡婦》戲院收入、讓施嘉莉分紅大縮水的感覺，施嘉莉像是斤斤計較、唯利是圖的那一方。

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而施嘉莉的律師堅持迪士尼不讓《黑寡婦》只有戲院獨家推出，就是會嚴重打擊戲院票房，且不過是刺激到Disney+的訂戶數，他們有很多鐵證可以提出。之前美國的大型連鎖影城老闆已經抱怨過迪士尼臨時將《黑寡婦》改成戲院、Disney+同日推出，令戲院賣座大縮水，讓施嘉莉一方撿到槍，迪士尼大不利。

《The Hollywood Reporter》則稱施嘉莉方面堅持1500家戲院一定只能「獨家大銀幕放映」，若是同步在平台上架，就是違約。

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