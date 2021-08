現年36歲的荷里活女星「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)透過發言人向傳媒宣布已為老公Colin Jost誕下仔仔。而初次為人父的Colin亦隨即於社交網出post報喜,他昨日留言透露表示:「Ok ok,we had a baby, his name is Cosmo, we love him very much ( 我哋有個小寶寶。佢個名叫Cosmo。我哋非常愛佢 )。」又叫傳媒給他們私隱,如有問題可聯絡他們的宣傳人員。施嘉莉於上月被傳為第3任老公Colin佗B,Colin於上周六(14日)才證實消息,事隔幾日再宣布BB已出世。

施嘉莉祖安遜在10年前在《鐵甲奇俠2》中飾演「黑寡婦」。(《鐵甲奇俠2》劇照)

施嘉莉與Colin於去年10月結婚,施嘉莉之前與第二任前夫法國記者前夫Romain Dauriac育有一名6歲女兒Rose。她的第一任前夫是荷里活男星賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)。雖然施嘉莉早前因電影《黑寡婦》的票房分紅問題怒告迪士尼,但Colin宣布做爸爸時亦搞笑地留了hashtag #「我哋(一家三口)準備去迪士尼世界」贈興。

施嘉莉祖安遜跟老公Colin Jost於上周末結婚。(Getty Images)