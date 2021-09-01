日媒傳千葉真一病逝前欠債5億日圓　稱喪事未完債主上門追數

曾在《風雲雄霸天下》中飾演「雄霸」而廣為香港人熟悉的千葉真一，在上月19日因新冠肺炎離世，終年82歲。然而日前有日本傳媒報道，指千葉真一生前欠下巨債，有傳喪事還沒做完，就有債主找上門要求家屬還錢。



千葉真一曾憑「雄霸」一角獲提名香港電影金像獎最佳男主角。（《風雲雄霸天下》劇照）

據日本傳媒《女性自身》報道，千葉真一在1990年曾用10億日圓（約7,000萬港元）拍電影，最終導致欠下2億日圓的債務。他之後在2008年再因開設演員培訓學校又觸發金錢糾紛，最終因為欠債而捱告。之後他又借了3,000萬日圓（約21萬港元），再加上利息，估計他生前負債一度達到5億日圓（約3,500萬港元）。

該報道又引述消息人士表示，野際陽子與千葉真一在1973年結婚，有傳她當年因為無法再承受千葉真一的巨債，1994年決定離婚。雖然目前有指千葉真一的債務已經還到剩下數千萬日圓，然而有指千葉真一的喪事都還沒完成的情況下，就已經有債主找上門要求家屬還錢。

千葉真一因為演出《風雲雄霸天下》而廣為香港人熟悉。（《風雲雄霸天下》劇照）

事實上，千葉真一對電影事業其實非常投入，精通極真派空手道、少林拳法及騎馬的他，大部份動作戲可謂駕輕就熟。他不只活躍於日本影壇，還曾參演《風雲雄霸天下》，他憑戲中飾演「雄霸」而入圍角逐香港電影金像獎最佳男主角。之後他還參演《古惑仔6勝者為王》，並飾演山口組組長，他在戲中更是「山雞」陳小春的岳父。

除此之外，千葉真一曾闖入荷里活，參演《標殺令》（Kill Bill: Volume 1）及《狂野極速：飄移東京》（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）。