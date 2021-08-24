Maggie Q大爆日本模特兒界變態要求　「每周將體重寫上恥辱牆」

現年42歲的混血女星Maggie Q進軍荷里活多年，片約一部接一部，而由她與森姆積遜（Samuel L Jackson）及米高基頓（Michael Keaton）主演的，《復仇殺姬》（The Protégé）剛在本月20日美國上映，香港的映期則在同月26日。早前Maggie Q為電影宣傳時，回想17歲時在日本當模特兒的辛酸史。



Maggie Q在《復仇殺姬》中擔任女主角。（《復仇殺姬》劇照）

《復仇殺姬》由曾執導過《新鐵金剛之金眼睛》（GoldenEye）及《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）兩部占士邦電影的紐西蘭導演Martin Campbell執導，並由Maggie Q、森姆積遜及Michael Keaton主演。電影講述殺手師徒莫迪及安娜是世界頂級刺客，兩人每次行動都乾淨俐落。

直到莫迪70歲生日時，他告訴安娜自己患上癌症，更命不久矣，於是要求安娜找一位神秘人盧卡斯的下落。然而在安娜尋找神秘人時，她卻捲入連串追殺，甚至遭遇襲擊，之後她還發現師傅莫迪被殺，而這一切卻竟與神秘人盧卡斯有關。於是安娜隻身前住她出身地越南調查，決意為師傅莫迪報仇。

Maggie Q在戲中與森姆積遜的角色是師徒關係。（《復仇殺姬》劇照）

Maggie Q︰絕不會推薦任何人進入這行業

早前Maggie Q接受外媒「Salon Talks」訪問，除了宣傳新戲外，還談到她17歲時在日本擔任模特兒的辛酸史，她形容這行業「惡毒及下流」，揚言「絕不會推薦任何人進入這行業」。她先提到她為電影需要進行訓練，然而在開始訓練前的兩個月，她才剛完成了脊骨手術：「當時主診醫生告訴你要休息五個月，但這才兩個月，絕對是非常大的風險。周圍的人都被我嚇壞，因為大家都不願意見到我再次受傷。」幸好最後Maggie Q都完成所有訓練，並順利完成所有拍攝工作：「我認為我找到一個平衡點，我努力工作，同時我有留意身體的狀況。最物有所值的是，我的身體也容許我這樣做，不竟我沒有善待她已經有20年。」

Maggie Q在戲中的動作戲都親身上陣。（《復仇殺姬》劇照）

每周公布體重是恥辱

除了談及拍攝電影的辛酸外，Maggie Q還提到她17歲時在日本擔任模特兒的恐怖經歷。她表示日本人對時間管理非常嚴格：「如果你遲到30秒，他們就不會想再見到你。」她還表示：「我認慶幸我可以從一個如此惡毒及下流的行業中獲得一些東西，我永遠不會推薦任何人進入這行業。」

之後Maggie Q續解釋這行業的辛酸：「我記得我所在的機構，他們有一塊白板，上面寫著我們的名字，而他們會在每周五幫你度體重，然後把你的體重寫在白板上，但他們會保留之前量度的數字作比較，所以數週的體重都會在白板上出現。」

Maggie Q稱根本是一塊「恥辱牆」：「如果你增加了一磅，每個人都會知道。」她最後解釋「恥辱牆」的作用：「它的目的是讓你感到羞恥，讓你不吃東西，或患上飲食失調症，甚或讓你自我感覺不良好，這真的很噁心。」

Maggie Q為《復仇殺姬》搏到盡，做完脊骨手術都希望盡快投入訓練。（《復仇殺姬》劇照）