鱷魚君最後的100天│漫畫爆紅惹是非　背後與日本黑心企業有關

《100天後就會死的鱷魚》是菊池祐紀創作的日本四格漫畫，以上帝視角講述一隻不知道自己100天後會死去的平凡鱷魚。漫畫自2019年12月12日開始每天更新，隨即在網上爆紅。這漫畫不但登上Twitter流行趨勢世界首位，2020 年3月20日發布的最終話更獲得超過二百萬個讚好。然而本該美好落幕的漫畫，卻因一個舉動讓日本網民震怒，瞬間變成公關災難。



由《屍殺片場》導演上田慎一郎及其妻子福田美由紀聯合執導及編劇的電影版《鱷魚君最後的100天》剛在上周四（8月26日）香港上映，港版還找來ERROR為電影配音。然而電影版上映的消息，讓網民重提去年發生的黑歷史。



《鱷魚君最後的100天》電影版在香港上映，當年的風波再次引起網民關注。（《鱷魚君最後的100天》劇照）

結局篇一出竟惹粉絲不滿？

《100天後就會死的鱷魚》的結局最終迎來鱷魚君的死亡，感人的結局受到激讚，最終話更獲得超過二百萬個讚好。然而粉絲哀傷還不到一小時，官方突然宣布推出各種周邊商品、合作活動，甚而還有出書及拍電影的消息，而這種規模的商業活動，相信單靠一位漫畫家及一間7人小公司是不能辦到，因此日本網民很快就懷疑漫畫爆紅的背後並不單純，認為官方將「悲劇」視為一種斂財方式，發「死鱷魚財」讓許多粉絲反感。

原本大受歡迎的漫畫卻被揭發與日本頭號黑心公司「電通東日本」有關連。（《鱷魚君最後的100天》劇照）

於是在日本網民紛紛展開調查，最終發現握有角色版權的小公司與「電通東日本」有合作關係，而這件事情最讓日本網民生氣的，就是「電通東日本」屢次傳出剝削員工導致員工自殺的事件。日本網民將「鱷魚」與「電通」掛勾，還推出《進電通100天後就會死的鱷魚》來嘲諷。

雖然《100天後就會死的鱷魚》原作者菊池祐紀曾澄清有關說法，但都於事無補。（《鱷魚君最後的100天》劇照）

員工嚴重加班自尋短見

其實「電通東日本」曾被當地民眾形容為頭號黑心公司，原因是在2015年聖誕節發生的一件悲劇，當時在「電通東日本」工作的24歲女員工高橋まつり剛入公司大約半年，就因為嚴重的加班而導致她自殺。據了解，她經常加班至清晨5時，最高紀錄甚至一個月加班高達130小時，讓她陷入抑鬱而跳樓尋死，而當時的社長因輿論壓力而辭職謝罪，不少網民批「電通東日本」竟然還敢靠發「死鱷魚財」來賺錢。

漫畫最終話出爐後，已經有地方設置了大型悼念版。（網上圖片）

軍隊形式培訓員工

除了高橋まつり的自殺事件外，甚至有網民還找到「電通東日本」的《鬼十則》，發現「電通東日本」喜歡用軍隊形式培訓員工。據了解，《鬼十則》是由第四代社長吉田秀雄制定，他又被稱為「廣告之鬼」，而其中一條手則是「未達目標前，見神殺神，遇佛滅佛，就算被殺也絕不可以罷休。」最終《鬼十則》工作規定因高橋まつり的自殺事件而在2017年正式從員工手冊中刪除；而高橋まつり事件也讓「電通東日本」成為了2016年的黑心企業大獎（ブラック企業大賞）。

發「死鱷魚財」讓許多粉絲反感。（《鱷魚君最後的100天》劇照）

真相是作者獻給亡友

即使《100天後就會死的鱷魚》原作者菊池祐紀曾澄清有關說法，但漫畫的人氣已經大受影響。至於菊池祐紀曾表示，這漫畫是獻給自己20歲時，因交通事故身亡的好友，並希望向大家傳遞珍惜與身邊人相處的時光，但只從被發現作品與「電通東日本」有關係後，已經受日本網民質疑。