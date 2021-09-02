007生死有時│丹尼爾基克準備卸任　全新紀錄片剖析15年占士邦旅程

由丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《007：生死有時》（No Time To Die），在三度延期下，終於鐵定在本月30月香港上映，而這也將是丹尼爾基克最後一次飾演「占士邦」。有見及此，Metro Goldwyn Mayer製造了一部名為《占士邦背後的故事》（Being James Bond）的紀錄片，讓粉絲在入戲院前，重新了解丹尼爾基克在這15年來，演出過五部占士邦電影的心路歷程。



《007：生死有時》將會是丹尼爾基克最後一部占士邦電影。（《007：生死有時》劇照）

《占士邦背後的故事》將向粉絲揭露更多丹尼爾基克飾演占士邦時鮮為人知的秘密，並由丹尼爾基克親自跟影迷剖白，他這15年來飾演占士邦的心路歷程，其中包括由《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）至即將上映的《007：生死有時》中從未曝光的電影片段。

丹尼爾基克拍攝《占士邦背後的故事》，剖析這15年來飾演占士邦的心路歷程。（《007：生死有時》劇照）

除了絕密片段外，紀錄片還紀錄了一段丹尼爾基克與《007》製作人 Michael G. Wilson及Barbara Broccoli的真情對話，三人更分享參與占士邦電影的每段珍貴回憶。丹尼爾基克在《占士邦背後的故事》稱：「這個劇組中很多人已經和我合作過5部電影，我非常享受這些電影中的每分每秒，特別是這次，能夠每天早上起來與他們合作，是我最大的榮耀。」

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而占士邦電影監製Barbara Broccoli也在片中提到：「丹尼爾把這個角色和這系列的一切帶到一個超凡極致的境界。在情緒層面上是如此令人滿足的一回事。」Michael G. Wilson則補充：「《007：生死有時》作為丹尼爾參與的最後一部作品，令人百感交集，對Barbara和我而言亦不容易。」

丹尼爾基克演過5部占士邦電影，而《007：生死有時》將會是他最後一部作品。（《007：生死有時》劇照）

《占士邦背後的故事》由Metro Goldwyn Mayer製作、《Flashbacks of a Fool》導演Baillie Walsh執導，並由Charlie Thomas、Carla Poole 及Special Treats Productions聯合監製。紀錄片將在占士邦系列第25部作品《007：生死有時》香港上映前，率先在Apple TV獨家限時免費播放，讓影迷在這45分鐘的紀錄片中重新認識丹尼爾基克的占士邦。