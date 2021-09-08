哈利波特｜湯姆費頓拍戲漂髮有陰影會喊　醫生斷定佢7年後全禿

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）以及愛瑪屈臣（Emma Watson）主演的經典魔法電影《哈利波特》現時仍有影迷自行翻煲，長紅多年！



湯姆費頓為了試鏡將頭髮變足3次色，勁大傷害。（Tom Felton IG）

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早前已有消息講到，戲中飾演跩哥馬份（Draco Malfoy）的湯姆費頓（Tom Felton）其實一開始並不是試鏡做馬份，他本想挑戰擔正做主角「哈利波特」，後來失敗再試鏡做「榮恩衛斯理」，但通通都失敗收場。

有指英國女星愛瑪屈臣（左）要回歸《哈利波特》「妙麗」是非常困難。（《哈利波特》劇照）

跩哥馬份拍足咁多集。（電影劇照）

湯姆費頓早前接受訪問時講到：「我將整個頭染成黑色去試鏡做哈利波特，結果失敗了。後來我又將頭髮染成紅色，嘗試去競爭演榮恩衛斯理，但仍然沒有選上。最終我將整個頭整成金色，變成了跩哥馬份，終於我入選了！但在拍攝電影的期間，大概每隔10日就需要補染一次，非常密集式地染頭髮，還要抹上非常多的髮臘和髮膠。」更因而變成了「職業傷害」。

兒時瘋狂染髮對頭皮造成傷害。（Getty Images）

事實上湯姆費頓現年33歲，他每次在分享新照時粉絲都會擔心他的髮質及髮量，加上近年他似乎有逐漸變老趨勢，他早前都再有講到當時的心情：「我每次去漂染頭髮都會哭。」由於過度漂染令湯姆費頓從頭皮開始受損，慢慢更出現敏感以及脫髮的問題，有醫生對此估計湯姆費頓到了40歲時就會變成全禿，令粉絲為他感到傷痛。

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