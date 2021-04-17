哈利波特｜「馬份」媽媽罹癌離世終年52歲　劇組原定佢演另一反派

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-17 13:45

英國女星Helen mccrory今晨（17日）因罹癌離世，終年52歲，由其丈夫金球視帝Damian Lewis於Twitter上證實太太死訊，她過去拍出不少作品，當中以《哈利波特》系列中「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）的媽媽Narcissa Malfoy一角為人熟識。

Helen mccrory在《哈利波特》系列飾演「馬份」的媽媽Narcissa Malfoy。（電影劇照）

其實Helen mccrory原先是位是英國舞台劇演員，於2007年和男星Damian Lewis結婚，兩人育有一子一女。據知 Helen mccrory當年試鏡《哈利波特》時，原先被安排演出「食死人」Bellatrix Lestrange，是佛地魔忠心的手下，更先後殺死了多比以及天狼星，對佛地魔有種瘋狂的迷戀，最終被榮恩和金妮的媽媽Molly Weasley殺死。後來在一個網上民意調查中，問及電影觀眾對《哈利波特》意見，Bellatrix Lestrange獲選為最受歡迎的反派角色。

「食死人」Bellatrix Lestrange最終由Helena Bonham Carter飾演。（電影劇照）

Helen mccrory因為有咗BB，最終在《哈利波特—混血王子的背叛》中及之後的作品才有機會出現。（電影劇照）

但後來就因為Helen mccrory懷上第一胎，最終不得不退出《哈利波特—鳳凰會的密令》的拍攝，不過她在之後的《哈利波特—混血王子的背叛》、《哈利波特－死神的聖物1》、《哈利波特－死神的聖物2》就以Bellatrix Lestrange姐姐的身份回歸，更是「馬份」的媽媽，成功退出《哈利波特》後再次加入，證明其實力。

Helen mccrory的丈夫在Twitter上表達心情。（網上擷圖）

Helen mccrory的丈夫Damian Lewis在Twitter上發文：「心碎地跟大家宣布，在經過一輪跟癌症的勇敢抗爭後，美麗又強大的Helen mccrory在家人和好友在身旁陪伴下，在家中安詳地離去。我們愛她也知道能在生命中擁有她是有多大的幸運，謝謝你。」

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