哈利波特｜湯姆費頓認同愛瑪屈臣曾曖昧過　廚房水槽塞咗都傾一餐

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紅遍全球的魔法電影《哈利波特》（Harry Potter）系列，紅起了一眾主角，包括「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Waston）、「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）以及「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）等人，而愛瑪屈臣早前承認小時候曾暗戀過湯姆費頓一事，至今仍然令一眾影迷直呼「希望兩人在一起」。

近年有消息指官方有意再開發《哈利波特》系列。（《哈利波特》劇照）

事實上現時湯姆費頓跟愛瑪屈臣都是好朋友，更會不時見面、踩滑板、彈吉他，進行另類放閃！而湯姆費頓近日接受專訪時，記者問及他跟愛瑪屈臣的關係時，他大方地回應：「我們是有點甚麼，如果要說的話，我們一直以來都很親近，我非常喜歡她，我覺得她很棒。就浪漫方面來說，我認為這是史萊哲林和葛萊分多的事情，而不是湯姆和愛瑪的事情。」

愛瑪屈臣跟湯姆費頓長大後都有一齊玩，湯姆費頓仲會教佢玩滑板、彈吉他。（Tom Felton IG）

及後湯姆費頓都有補充，他：「除了愛瑪到現在仍會跟其他主演聯絡，不過幾天前才跟愛瑪聊過天，例如廚房水槽塞住了、我的狗不食某種食物等等的瑣碎廢話，雖然大家現時在世界上不同的地方，但只要一連絡就像回到當年一樣。」

愛瑪屈臣跟湯姆費頓從小就保持着好朋友的關係。（電影劇照）

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