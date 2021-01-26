哈利波特｜20周年華納推影集　一個隱憂令HBO Max否認有計劃

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2021年為《哈利波特》上映20周年，首集大收9.75億美元票房（約75.85億港元），「哈利波特宇宙」大收歡迎之餘，連帶三位主角丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）以及路拔格連（Rupert Grint）都在全球爆紅，月初已有傳出過消息指華納兄弟（Warner Bros.）正積極地開發《哈利波特》影集，有望在自家串流平台HBO Max上架。

《哈利波特》系列電影捧紅了多位小童星，近日有知情人士爆出驚人內幕，斷言丹尼爾烈格夫及其他《哈利波特》成員將再一次回歸魔法世界。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

根據外媒報導，有指華納正計劃開發哈利波特電影系列影集，更已進入初期階段，目前正尋找適當人選來負責，更已跟有潛質編劇見過面，但手頭上仍未有合適人選。

加上《哈利波特》的版權有些複雜，首先作者 JK 羅琳擁有系列版權，並且擁有各種合作案的參與權利，今次她仍會繼續擔任劇集的創作人，不過NBC環球在2016年跟華納兄弟簽下豐厚的合約，讓NBC環球能夠在他旗下的有線電視、甚至是串流平台播放哈利波特的作品，合約長達 9 年，至 2025 年 4 月才會到期，因此或有機會拍完未能在自家平台上架。

《怪獸與牠們的產地3》正在進行拍攝。（電影劇照）

所以即使目前有風聲傳出華納拍哈利波特電影系列影集，華納跟HBO Max 都只會發聲明回應「目前沒有任何製作哈利波特系列的計畫」，而且為了不影響《怪獸與牠們的產地》系列的上映，即使要開發都要等到其他支線塵埃落定才會落實方案。

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