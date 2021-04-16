哈利波特｜愛瑪屈臣31歲生日　湯姆費頓貼舊照：生日快樂獨一無二

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-16 16:00

4月15日為女神愛瑪屈臣（Emma Watson）的31歲生日，她從拍《哈利波特》系列起，就跟「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）一直保持友好關係，愛瑪屈臣更曾自爆小時候有暗戀過湯姆費頓，昨晨（15日）湯姆費頓都有在個人Instagram上貼出兩人的舊照祝福對方。

愛瑪屈臣跟湯姆費頓從小就保持着好朋友的關係。（電影劇照）

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妙麗與馬份

事實上，愛瑪屈臣曾承認小時候暗戀過湯姆費頓，她自言天天到片場第一件事就是看有沒有馬份的戲份，希望在名單上會有他的名字，而湯姆費頓聽畢後表示自己知道一切，但因為私下只視她為好友，兩人直到現時都會拿來作回憶講起，而且都會一起玩。

這些年來每當二人公開合照時，都會引起粉絲哄動，希望見到二人真的在一起，不過湯姆費頓跟女友Jade Olivia的愛情長跑已經很多年，感情亦非常穩定，Jade Olivia甚至更客串《哈利波特》電影最後一集《哈利波特－死神的聖物2》，飾演長大後馬份的老婆。而愛瑪屈臣早前亦被爆出跟約身家約有31億IT才子正在相戀中。

湯姆費頓為愛瑪屈臣生日貼出舊照。（Tom Felton IG）

而湯姆費頓昨晨就為愛瑪屈臣生日而貼出舊照，他更寫下：「Happy birthday to the one & only.（生日快樂，獨一無二的。）」可見兩人友情極深之餘都不怕另一半會呷醋！