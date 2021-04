哈利波特｜愛瑪屈臣31歲生日　湯姆費頓貼舊照：生日快樂獨一無二

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-04-16 16:00

4月15日為女神愛瑪屈臣(Emma Watson)的31歲生日,她從拍《哈利波特》系列起,就跟「馬份」湯姆費頓(Tom Felton)一直保持友好關係,愛瑪屈臣更曾自爆小時候有暗戀過湯姆費頓,昨晨(15日)湯姆費頓都有在個人Instagram上貼出兩人的舊照祝福對方。

愛瑪屈臣跟湯姆費頓從小就保持着好朋友的關係。(電影劇照)

妙麗與馬份

事實上,愛瑪屈臣曾承認小時候暗戀過湯姆費頓,她自言天天到片場第一件事就是看有沒有馬份的戲份,希望在名單上會有他的名字,而湯姆費頓聽畢後表示自己知道一切,但因為私下只視她為好友,兩人直到現時都會拿來作回憶講起,而且都會一起玩。

這些年來每當二人公開合照時,都會引起粉絲哄動,希望見到二人真的在一起,不過湯姆費頓跟女友Jade Olivia的愛情長跑已經很多年,感情亦非常穩定,Jade Olivia甚至更客串《哈利波特》電影最後一集《哈利波特-死神的聖物2》,飾演長大後馬份的老婆。而愛瑪屈臣早前亦被爆出跟約身家約有31億IT才子正在相戀中。

湯姆費頓為愛瑪屈臣生日貼出舊照。(Tom Felton IG)

而湯姆費頓昨晨就為愛瑪屈臣生日而貼出舊照,他更寫下:「Happy birthday to the one & only.(生日快樂,獨一無二的。)」可見兩人友情極深之餘都不怕另一半會呷醋!