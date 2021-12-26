盤點梁朝偉25部必睇經典電影：無間道、春光乍洩、東邪西毒…

【春光乍洩4K修復版】從1980年代梁朝偉從電視劇《新紮師兄》出道開始至今，主演過許多經典電影。編輯本來也想照過往我們選片單推薦一樣挑個10部帶大家回味就好，但是清單一看居然幾乎部部都是經典，所以在掙扎中挑出了其中25部……

文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）



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一、《悲情城市》1989年

由侯孝賢執導的反映台灣歷史爭議「二二八事件」的電影，梁朝偉在片中飾演聾啞的林家么子林文清，故事講述基隆林氏家族，經營「小上海」酒家，戰後重新開門營業，隨著一連串的事件，文清的哥哥們一一死亡、發瘋、失蹤，只剩下聾啞的文清，撐起整個家族，但電影最後文清也遭到憲警逮捕，生死不明⋯⋯

二、《倩女幽魂III：道道道》1991年

故事為緊接經典《倩女幽魂》中燕赤霞及寧采臣二人合力將千年樹妖暫時封印後的故事。由梁朝偉所飾演的小和尚十方隨師父白雲（劉洵 飾）護送金佛，在蘭若寺遇到女鬼小卓（王祖賢 飾）與小蝶（利智 飾），十方放走小卓，但白雲卻被復活了的千年樹妖所擒⋯⋯

三、《豪門夜宴》1991年

為賑濟1991年「華東水災」而以極短時間構思和拍攝的香港演藝界忘我大電影，改編自1959年的同名粵語長片，當時香港大部分知名藝人都在本片中出現，可以說是一部「全明星」出演的電影，本片亦是徐克和張堅庭唯一一部聯合執導的電影。

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四、《新流星蝴蝶劍》1993年

改編自古龍經典小說《新流星蝴蝶劍》，梁朝偉在片中飾演主角孟星魂。描述明朝年間，太監弄權，東廠曹公公與西廠李公公成為兩股抗衡勢力，而孟星魂為「高老大」高寄萍（楊紫瓊 飾）手下的刺客，他們受忠臣曹公公的指派剷除西廠李公公，卻在成功後發現曹公公才是真正的謀反者⋯⋯

五、《射鵰英雄傳之東成西就》1993年

故事講述金輪國王妃與表哥「西毒」歐陽鋒（梁朝偉 飾）有染，二人密謀殺國王取玉璽以霸江山。後來眾人英雄豪傑在丹霞山上交手後，歐陽鋒得到《九陰真經》回國修煉，大家在胡塗國師的帶領下與其決此一戰，最後在已成仙的一燈大師幫助下，打敗歐陽鋒！

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六、《新難兄難弟》1993年

梁朝偉飾演的兒子楚原與父親關係並不好，卻在一次意外中穿越時空回到過去，認識了自己年輕時期的父母（梁家輝、劉嘉玲 飾），他與年輕時的父親成為了好友，遂也漸漸理解並更認識父親，然而他也發現，他的穿越其實也影響了自己的未來⋯⋯

七、《重慶森林》1994年

本片榮獲海內外許多電影大獎，梁朝偉也因本片成為金像獎及金馬獎雙料影帝！等待空姐女朋友回家的警察 663（梁朝偉 飾），當家中只餘下他一人的時候，他會與家中的家具分享煩惱及心事，幻想著自己的女朋友終有一天會回來，而他並未發現家中逐漸地改變，同時小吃店女店員阿菲（王菲 飾）和他都走進了一個不同的夢中⋯⋯

八、《東邪西毒》1994年

故事描述歐陽鋒（張國榮飾）在兄長成婚的那天離開家鄉白駝山，因為嫂子（張曼玉飾）是他最愛的女人，他隱居在沙漠小鎮，經營著一家旅店，結識往來的過客。其中梁朝偉飾演的盲武士原來和黃藥師是好友，後和黃藥師決裂，他浪跡天涯，後來一心想在失明前回家鄉看望妻子，為湊足盤纏在歐陽鋒的引介下，成為替錢賣命的殺手，獨戰數百名馬賊，求仁得仁，不敵身亡⋯⋯

九、《偷偷愛你》1995年

由梁朝偉、邱淑貞主演，被認為是經典電影《與龍共舞》無劇情關聯的延伸作。梁朝偉飾演的主角是公司大老闆，卻在車禍失明後，他的後母、弟弟、女友都棄他不顧，在他落難時由邱淑貞所飾演的女主角細心照顧，最後梁朝偉康復，揭穿後母、弟弟想搶走公司的陰謀，並與邱淑貞終成眷屬。

十、《洪興仔之江湖大風暴》1996年

依據香港漫畫家牛佬所繪製的漫畫《洪興仔》改篇，是《古惑仔》電影系列之一，但是與主線無關的外傳電影。梁朝偉飾演男主角洪飛，是洪興龍頭老大洪勝之子，以快如疾風的刀法令人聞之喪膽，因對於父親選擇幫派而放棄家庭感到不滿而與父親決裂，並退出洪興社，直到父親因受東星社刺激中風後，答應返回洪興代理幫主之位⋯⋯

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十一、《春光乍洩》1997年

故事主要發生於阿根廷，描述張國榮與梁朝偉所飾演的一對男同志伴侶的愛情故事，本片獲得第50屆康城影展最佳導演獎，並獲得該電影節金棕櫚獎和最佳男主角提名。在2005年，獲香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一。

十二、《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》1997年

故事描述1960年代的香港，警隊內部貪污問題嚴重，出現不少冤案，而一位充滿正義感的報館記者程安（梁朝偉 飾），不懼黑惡勢力，在報章上撰文揭批警隊的貪污內幕，因而受到報復被陷害入獄⋯⋯

十三、《海上花》1998年

改編自經典清末章回小說《海上花列傳》，故事主要講述五對上海高等妓女與恩客的愛情故事，而其中梁朝偉飾演從廣東到上海經商的大老闆王蓮生，他與由羽田美智子飾演的沈小紅、魏筱惠飾演的張蕙貞有一段轟轟烈烈的三角戀，但隨著王蓮生回去廣東後，兩個女人的勾心鬥角終究只是一場空⋯⋯

十四、《花樣年華》2000年

故事上承《阿飛正傳》，下續《2046》，1962年的香港，報館編輯周慕雲（梁朝偉 飾）與妻子搬進一棟上海人聚居的大廈，差不多時候搬進來的還有年輕美麗的陳太太蘇麗珍（張曼玉 飾）和她那位在日資公司上班的丈夫。後來兩人發覺自己的配偶與對方的配偶有婚外情，他們兩人之間亦產生了微妙的感情⋯⋯

十五、《東京攻略》2000年

由陳慧琳所飾演的女主角Macy的日籍男友高橋在他們結婚當日離奇失蹤，她找了私家偵探林貴仁（梁朝偉 飾），卻發現男友的失蹤與黑幫首領伊藤武（阿部寛 飾）的妻子有關係，就在三人合力尋找高橋時，因林貴仁一次失誤，遭到黑道追殺，結果把大家的背景和意圖一一公開⋯⋯本片大獲成功後開啟了梁朝偉飾演偵探的「攻略」動作電影系列，之後還有2005年的 《韓城攻略》與2018年的《歐洲攻略》。

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十六、《天下無雙》2002年

大明年輕的正德皇帝（張震 飾）與他的御妹無雙（王菲 飾）厭倦了皇宮的生活，策劃要從宮中逃出，可是在途中正德皇帝就被他的母后攔回，無雙卻出走成功來到了江南的梅龍鎮。梅龍鎮上有一家由阿龍（梁朝偉 飾）、阿鳳（趙薇 飾）兄妹經營的龍鳳店；阿龍作過山賊，號稱小霸王，生性頑劣鎮上人都懼怕他，但其實是一個心地善良的人，而在笑料中，阿鳳與皇帝、阿龍與公主個別發展出了愛情。

十七、《無間道》2002年

故事的主角是兩名臥底人士，分別為警方和黑社會潛伏對方陣營。當兩人的身分一下子將近暴露，他們要盡快找出對方是誰，以解除自身危險。由梁朝偉飾演的陳永仁，表面上是年輕時被警校革除而投身黑道，實際是警方臥底，潛伏黑幫接近十年，最後被槍殺而殉職⋯⋯《無間道》是超經典的香港黑幫警匪片，後來推出兩部續作為三部曲電影，梁朝偉也在2003年的《無間道III：終極無間》回歸飾演陳永仁一角。

十八、《英雄》2002年

戰國末期七國征戰，其中以秦國最強，而秦王嬴政（陳道明 飾）也就成了各國的敵人。因為殘劍（梁朝偉 飾）、飛雪（張曼玉 飾）、長空（甄子丹 飾）等人試圖刺殺秦王，秦王去除宮中的裝飾避免視野死角，並下令沒有人可以靠近秦王百步之內。無名（李連杰 飾）抵達宮中，向秦王講述他如何殺死殘劍、飛雪、和長空。作為獎賞，無名得以走至距秦王十步之遙⋯⋯

十九、《地下鐵》2003年

故事改編自幾米同名繪本，地下鐵電影故事描寫友誼及愛情，梁朝偉飾演婚姻介紹所創辦人乃強，一日他接到了盲女海約（楊千嬅 飾）案子，但礙於海約的障礙使得乃強難以替她找到約會對象，所以只好自己上陣，而就在他以為自己看得很清楚，卻在眼睛盲了之後才發覺自己苦苦追求的東西原來就在自己身邊⋯⋯

二十、《行運超人》2003年

由梁朝偉飾演一名高超風水師，碰上倒楣一輩子的楊千嬅，在前人種下的因緣下，展開一場又喜又悲，高漸迭起的勵志愛情故事！

廿一、《2046》2004年

《花樣年華》續集。1966年，周慕雲回到了香港，重新面對被他埋首了的過去，而為了生活，他成為色情小說作家，機緣之下，他搬進了東方酒店的2047號房間，期間她遇到了住在2046號房間的幾個女人⋯⋯

廿二、《色，戒》2007年

改編自張愛玲同名短篇小說，抗戰時期，女大學生王佳芝欲施美人計，刺殺汪精衛身邊的大紅人易先生。當佳芝成功勾引易先生準備下手時，卻發現自己對他動了真情⋯⋯

廿三、《赤壁》2008年

整部電影劇情以「赤壁之戰」等三國歷史故事為題材，包括《三國演義》孔明草船借箭及火燒連環船等情節，梁朝偉在片中飾演周瑜一角。在這場戰爭中，二千多艘船艦被燒毀，死傷無數，當然，這一場千古流傳的戰爭也永遠改變了中國的歷史⋯⋯

廿四、《一代宗師》2013年

本片獲得2013金馬獎5項大獎，王家衛史詩武俠鉅作，率領梁朝偉、章子怡、宋慧喬、張震聯合主演，梁朝偉飾演詠春拳一代宗師葉問，由袁和平擔任武打指導，展現四大拳派宗師的氣度與風範。

廿五、《擺渡人》2016年

王家衛監製，著名作家兼導演張嘉佳執導，梁朝偉、金城武、楊穎、陳奕迅主演。每座城市都有屬於自己的傳奇，這座城市的傳奇就是「擺渡人」，據說，他們能消除世間痛苦。所有痛苦的，都會帶你上岸！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ片單】看了《尚氣》當然不夠！梁朝偉 25 部必看電影推薦，《悲情城市》、《無間道》、《花樣年華》每一部都不能錯過！】