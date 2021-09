尚氣影評｜梁朝偉延續《一代宗師》精神　將華夏民族神韻發揚光大

「太極」是《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)多次出現的武術,此消彼長,道法自然,萬物歸一,十環是奪人性命的武器,也能是救人的聖物,正反兩極在《尚氣》裡一再持續輪轉,更透過清明節的概念,講述華人的生死觀,Katy(Awkwafina飾)的媽媽說「放下是美國人的觀念」,意指為華人重於慎終追遠,生與死之間的界線,無論多強,都無法跨越。



Marvel電影宇宙(MCU)踏入第13年,早從《鐵甲奇俠》(Iron Man)便揭幕的「十環幫」,即使是漫畫裡「鐵甲奇俠」東尼史塔克的勁敵,但一直未曾詳述,直至《鐵甲奇俠3》也刻意製造假身分繼承之,這個神祕的組織背後到底是什麼?來自東方的奇幻想像,如何投射在大銀幕上?這樣一部幾乎全華人的故事,又要如何展現中國思想文化?很多武俠片講述的是「俠」,而《尚氣》講的卻刻意是普通人。

很多的Marvel電影講述「愛」,但沒有一部像是《尚氣》一樣,講述「愛」的負面,已經無關理智,逼人違反趨利避害的本性,甘願走進毀滅的世界,無論中邪。

抬起或放下,豈是只有英雄一人的身分認同?更是對於人生執念的灑脫,《尚氣》深刻描繪華裔移民的窘境,究竟何以為家?那個理想中的中國在哪裡?雖然如此,又有對於一家團圓的執著,各自坐在圓桌上吃頓飯,珍愛彼此,一如初視。

話說回來,就因為電影講述的是仇恨與化解,「尚氣」(劉思慕飾)身為男主角,情感弧線顯得不足,對於童年躲避一旁坐視母親死去,14歲第一次殺人,再加上決心拋棄一切,跑到美國逃避現實,又在最終下定決心迎接宿命與父親對戰,細節並不詳盡,反倒顯得突兀,英雄如何成為英雄?一個念想之間就能改變,但我們卻希望能有更多。

即使東方色彩在美術、服裝、建築以及武術上風格濃厚,但是《尚氣與十環幫傳奇》套用的是一個希臘悲劇的架構,撐起整個家庭的溫柔母親,卻因為她的死去,導致全家分崩離析,這活化了「文武」(梁朝偉飾)的角色肌理,即使我們並不知「文武」在過去千年之間如何顛覆世界政權,但我們清楚他在放下一切之後,遇上此生摯愛,甘心成為平凡,又在妻子遭仇家殺害後再度成為獨裁暴君,一步步走向毀滅,不顧這世界的毀滅。

梁朝偉就這樣成為整部電影的真正主角,他的對白甚至刻意被減少,全靠眼神呈現,當他親眼看見妻子過世時,從一開始的錯愕、不捨到憤怒,短短幾秒之間的轉換,補足了這個角色所有的內心戲,他讓我們看見一個父親的權傾一世、崩毀失落到情緒化,我們望著這樣的父親,赫然驚覺,在亂世中,小情小愛是種奢侈。

這是父親的悲傷與哀切,是梁朝偉的表演讓我們相信暴君也有人性,是的他曾經愛過,他也曾經恨過,失去所有情感之後的人,願意用一切換取情感。

這是我一直覺得《尚氣與十環幫傳奇》迷人的主因,不僅是在於導演Destin Daniel Cretton捕捉到的華夏民族神韻,其實是在於一些未曾言說的話語,像是大戰來臨時,老人對美國少女說「活著回來」;像是父親帶著兒女回家,沒說一句愛只說「我的家人回來了」;再加上那句「心中若沒有靶,都是無的放矢」。

一個家族的愛來自於傷害,傷害卻又帶來愛,而在其外,襯托的是《臥虎藏龍》的竹林風景,《一代宗師》的以武會友,倒像是成為荷李活對於華人電影的縮影,簡單乾脆,在你進入華人內斂思想之餘,也有許多娛樂效果可以飽嘗。

江山更迭,繁花落盡,但流著與你相同血脈的人,會將你的名字繼續流傳下去,這是家族,這也是愛,一切應作如是觀。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】