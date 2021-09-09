尚氣影評｜梁朝偉延續《一代宗師》精神　將華夏民族神韻發揚光大

「太極」是《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）多次出現的武術，此消彼長，道法自然，萬物歸一，十環是奪人性命的武器，也能是救人的聖物，正反兩極在《尚氣》裡一再持續輪轉，更透過清明節的概念，講述華人的生死觀，Katy（Awkwafina飾）的媽媽說「放下是美國人的觀念」，意指為華人重於慎終追遠，生與死之間的界線，無論多強，都無法跨越。



Marvel電影宇宙（MCU）踏入第13年，早從《鐵甲奇俠》（Iron Man）便揭幕的「十環幫」，即使是漫畫裡「鐵甲奇俠」東尼史塔克的勁敵，但一直未曾詳述，直至《鐵甲奇俠3》也刻意製造假身分繼承之，這個神祕的組織背後到底是什麼？來自東方的奇幻想像，如何投射在大銀幕上？這樣一部幾乎全華人的故事，又要如何展現中國思想文化？很多武俠片講述的是「俠」，而《尚氣》講的卻刻意是普通人。

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很多的Marvel電影講述「愛」，但沒有一部像是《尚氣》一樣，講述「愛」的負面，已經無關理智，逼人違反趨利避害的本性，甘願走進毀滅的世界，無論中邪。

抬起或放下，豈是只有英雄一人的身分認同？更是對於人生執念的灑脫，《尚氣》深刻描繪華裔移民的窘境，究竟何以為家？那個理想中的中國在哪裡？雖然如此，又有對於一家團圓的執著，各自坐在圓桌上吃頓飯，珍愛彼此，一如初視。

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話說回來，就因為電影講述的是仇恨與化解，「尚氣」（劉思慕飾）身為男主角，情感弧線顯得不足，對於童年躲避一旁坐視母親死去，14歲第一次殺人，再加上決心拋棄一切，跑到美國逃避現實，又在最終下定決心迎接宿命與父親對戰，細節並不詳盡，反倒顯得突兀，英雄如何成為英雄？一個念想之間就能改變，但我們卻希望能有更多。

即使東方色彩在美術、服裝、建築以及武術上風格濃厚，但是《尚氣與十環幫傳奇》套用的是一個希臘悲劇的架構，撐起整個家庭的溫柔母親，卻因為她的死去，導致全家分崩離析，這活化了「文武」（梁朝偉飾）的角色肌理，即使我們並不知「文武」在過去千年之間如何顛覆世界政權，但我們清楚他在放下一切之後，遇上此生摯愛，甘心成為平凡，又在妻子遭仇家殺害後再度成為獨裁暴君，一步步走向毀滅，不顧這世界的毀滅。

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梁朝偉就這樣成為整部電影的真正主角，他的對白甚至刻意被減少，全靠眼神呈現，當他親眼看見妻子過世時，從一開始的錯愕、不捨到憤怒，短短幾秒之間的轉換，補足了這個角色所有的內心戲，他讓我們看見一個父親的權傾一世、崩毀失落到情緒化，我們望著這樣的父親，赫然驚覺，在亂世中，小情小愛是種奢侈。

這是父親的悲傷與哀切，是梁朝偉的表演讓我們相信暴君也有人性，是的他曾經愛過，他也曾經恨過，失去所有情感之後的人，願意用一切換取情感。

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梁朝偉就這樣成為整部電影的真正主角，他的對白甚至刻意被減少，全靠眼神呈現，當他親眼看見妻子過世時，從一開始的錯愕、不捨到憤怒，短短幾秒之間的轉換，補足了這個角色所有的內心戲，他讓我們看見一個父親的權傾一世、崩毀失落到情緒化，我們望著這樣的父親，赫然驚覺，在亂世中，小情小愛是種奢侈。

這是父親的悲傷與哀切，是梁朝偉的表演讓我們相信暴君也有人性，是的他曾經愛過，他也曾經恨過，失去所有情感之後的人，願意用一切換取情感。

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這是我一直覺得《尚氣與十環幫傳奇》迷人的主因，不僅是在於導演Destin Daniel Cretton捕捉到的華夏民族神韻，其實是在於一些未曾言說的話語，像是大戰來臨時，老人對美國少女說「活著回來」；像是父親帶著兒女回家，沒說一句愛只說「我的家人回來了」；再加上那句「心中若沒有靶，都是無的放矢」。

一個家族的愛來自於傷害，傷害卻又帶來愛，而在其外，襯托的是《臥虎藏龍》的竹林風景，《一代宗師》的以武會友，倒像是成為荷李活對於華人電影的縮影，簡單乾脆，在你進入華人內斂思想之餘，也有許多娛樂效果可以飽嘗。

令人想起《臥虎藏龍》的《尚氣》武打片段（點圖放大瀏覽👇👇👇）

世間紛擾，不過企求鴛夢重溫，比較起其他Marvel電影越拍越大，《尚氣》卻能將所有的大世代，都融進這家人的悲歡離合，用靈堂前的一炷香祭祀母親，父親則以肉身與十環奉獻出所有，一代梟雄命決於此，但幸好他曾這麼決絕的愛過，最後一刻也捍衛自己的愛，華人的生死觀不只是慎終追遠，更是延續，生生不息。

江山更迭，繁花落盡，但流著與你相同血脈的人，會將你的名字繼續流傳下去，這是家族，這也是愛，一切應作如是觀。

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】