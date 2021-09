近日上映的Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)掀起全城熱話,梁朝偉首次進軍荷里活,戲中飾演反派「文武」,以神級演技臣服觀眾,連外國影迷及媒體都被他迷倒。

近日網上出現聲稱是梁朝偉在《尚氣》的「隱藏」戲份曝光,仲話冇收錄這些鏡頭於電影之中實在可惜,究竟係咩畫面咁神秘?

不少網民表示希望呢一幕在《尚氣》中出現。(電影截圖)

畫面中見到梁朝偉身穿古裝,跳起騎呢舞步,然後走晒音地唱出「遲唔會遲,早唔會早,中狀元,救老母,時間啱啱好」,相當搞笑!當然這場戲並非來自《尚氣》,而是2003年谷德昭執導的賀歲片《行運超人》的片段,月前《尚氣》的預告片曝光時,不少網民都話聯想起《行運超人》這一幕,仲話「救老母」可以引伸到《尚氣》中他跟陳法拉飾演的尚氣母親的關係。

重溫梁朝偉在《行運超人》的演出