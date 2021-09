近日上映的Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣質十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),將原著漫畫中「滿大人」一角大幅修改,變成現在梁朝偉飾演的「尚氣」父親「文武」變成一個更多層次的角色,導演Destin Cretton透露,這個角色本來有另一版本結局,將大大影響MCU往後發展。

以下內容涉及劇透,請斟酌閱讀

導演透露梁朝偉飾演的「文武」本來有另一版本結局。(劇照)

導演接受外媒訪問時透露,「文武」本來有另一個結局,正是他不用犧牲自己去救兒子:「有啲嘢行得通,有啲唔得,我哋一直搵緊對角色來講最真實嘅故事,我意思係,就算呢啲角色生存喺好戲劇性嘅層面上,仍然可以嘗試去搞搞新意,你都知喺MCU咩都可能發生。」

2008年上映的首集《鐵甲奇俠》曾經出現非凡龍的彩蛋。(網上圖片)

由於MCU的劇情發展走向多元宇宙,究竟「文武」會否在另一個時空出現呢?導演就大賣關子。另外,訪問中亦提及反派「非凡龍」(Fin Fang Foom)會否登場,導演就話睇片尾彩蛋就知。