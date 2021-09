尚氣｜梁朝偉《一生一心》爆hit　曾被稱第五天王成經典

近期Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映後成為熱話,當中首次進軍荷里活的梁朝偉表現備受矚目,演技也獲得外國影評及媒體高度評價。

梁朝偉也是演而優則唱的藝人,在1986年起曾灌錄12張專輯及一張國語合輯,留下不少華語樂壇經典作的他更被譽為「第五天王」,只是他最希望投入的還是演藝事業,其歌曲產量也大減。如果要數其經典作,許多人都會想起2003年與劉德華合唱的《無間道》。



《無間道》

當年電影《無間道》在第22屆金像獎中橫掃7個大獎,成為大贏家。而梁朝偉不但贏得「最佳男主角」,更憑《無間道》一曲贏得「最佳原創電影歌曲」。而在之前的同名網劇也沒打算另創新曲,而是以任賢齊和梁漢文翻唱的《無間道》作為主題曲,可見歌曲本身已經與整個故事密不可分,深入民心。

《朦朧夜雨裡》

不過要數到梁朝偉經典中的經典,不得不提他的首支派台歌《朦朧夜雨裡》。近年除了蘇永康外,為這首歌包辦曲詞的鐘偉強(Simon)也曾經親自翻唱這首歌,不過有不少樂迷會誤會,以為原唱是梅艷芳。其實早在梅姐於1994年推出這首歌之前,梁朝偉已經於1986年發表過這首作品,因此他才是真正的原唱者。

《你是如此難以忘記》

及後一直到1993年,梁朝偉才有作品再打入樂壇流行榜,而且《一天一點愛戀》和《你是如此難以忘記》兩首歌,至今依然是華語樂壇中的經典金曲。當中後者不論成績或是傳唱度都較為優勝,除了在當年的TVB《十大勁歌金曲頒獎典禮》中贏過「最受歡迎國語歌曲」銀獎外,後來張智霖、鐘鎮濤等歌手也爭相翻唱。

《一生一心》

而《一生一心》是眾多作品中,於樂壇流行榜中成績最好的一首,作品在商台、港台、新城及TVB都登上過榜首位置,比只拿過三台冠軍的《無間道》優勝。當年推出的粵語EP《一生一心》中,除了這首廣東歌外,也收錄新版《一天一點愛戀》和《你是如此難以忘記》。

《花樣年華》

梁朝偉與台灣新人吳恩琪(已改名為吳立琪)合唱這首同名電影主題曲,成為另一華語經典作品。除了在2000年再度贏得《十大勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎國語歌曲」銀獎外,作品也在內地獲得高度評價,先後贏得三個獎項。值得一提的是,專輯內的《花樣年華》MV由王家衛親自執導,極具收藏價值。