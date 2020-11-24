《金剛川》影評：將「抗美援朝」拍出不一樣！入場前必知3大重點

「這一戰，拼來了山河無恙、家國安寧。」《金剛川》的上映，標誌著紀念抗美援朝70週年的銀幕「第一炮」打響了。 再加上，時長超過4小時的史詩級紀錄片《偉大的抗美援朝》、24日登陸CCTV-8黃金強檔的《戰火熔爐》，以及昨日官宣重啟的巨制《冰雪長津湖》等等。可以說，抗美援朝這一有著重大歷史意義的戰爭事件，在影視化上全面拓寬了和觀眾的接觸面。

昔日悲痛且慘烈的冷戰記憶，重又呼應起今日驟然升溫的新冷戰時局。《金剛川》如一顆重磅炸彈，投入到一個漸趨閉合的時間切口，激起數代國人的情感波動。而當初為了配合這個檔期，整個項目其實是今年初立的項，五個月籌備、兩個月拍攝+後期，《金剛川》完成了幾乎不可能完成的任務。

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很多人擔心，成片質量是否會打折扣或不如預期。目前來看，可以打消這樣的疑慮。如果你事先不帶任何成見，那麼，它完全能提供一場沉浸式的觀影體驗。難能可貴的是，影片在很多方面呈現出了新意。單就觀感和感召力而言，其實已經具備打破主旋律口碑分化的定式與魔咒的成色。

1. 新的時代，新的主題和闡述

融世代血肉金剛，換當下風平浪靜。 《金剛川》

這是提檔之前，《金剛川》的主宣傳語。

細查國產戰爭片的序列，可以發現，抗美援朝的題材在不同年代切入的視角各有不同的時代印記。比方說，1956年的《上甘嶺》，重在表現志願軍堅守陣地、頑強抵抗的集體精神；1964年的《英雄兒女》，則是以親情凸顯家國情懷；1975年的《激戰無名川》，與《金剛川》的故事原型近似，戲劇衝突卻著重於修橋。1992年的《神龍車隊》和1999年的《鐵血大動脈》，分別從交通運輸線——公路和鐵路——切入，頗具基建策略的徵兆。再到2016年的《我的戰爭》，戰火歲月裡，一群不平凡的小人物因愛交織，抒寫著戰地故事。總之是藝術加工的原型大體相近，主題和情境各自有異。

不變的是，民族情感這個最大公約數；變化的是，對它的貼近程度和闡釋力度。在這點上，《金剛川》無疑具有很高的辨識度。

大家都知道這是一場禦敵於國門之外的戰鬥，這是整個中國的共同情感。 《金剛川》

據身兼監製、編劇和導演之一的管虎披露，本片的主題其實是犧牲：這是一個為了勝利和集體犧牲的故事。除了主題，《金剛川》的主角也高度聚焦，和《八佰》一樣，主人公同樣是幾個戰爭中的小人物。管虎甚至在採訪中斷言，我們的唯一創新就是，把鏡頭​​避開抗美援朝的正面戰鬥，瞄向正式主攻之外、那些為主攻做準備的普通戰士。

「見微知著」，肯定小人物的價值，這是《金剛川》非常明確的著墨點。但實際上，不止如此。影片的整個敘境，也史無前例地僅限於一座橋的空間，而且三位導演還想拍出一種「比較疏離、比較孤寂的氣氛」，力求呈現出戰爭戲中「另一個角度的動心」。一座橋，兩門砲，「特別孤單的幾個人，等待著大部隊勝利的狀態」。這樣一幅場景，想必置於所有戰爭片之列，都是極其動人的。問題是怎麼拍？毋庸置疑，還需要更多的創新。

內地網民點睇《金剛川》？按圖即睇觀後感▼

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2. 電影工業、敘事技藝的合力突破

首先在體例上，全片以當時的實景紀錄片起始，以接回志願軍烈士遺骸的新聞片段作結。主體內容共分為「士兵」﹑「對手」﹑「高砲班」和「橋」四篇。一場戰事，三個視角，似乎和基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《鄧寇克大行動 Dunkirk》如出一轍。

如果說，後者在敘事技巧上別具一格，那麼，《金剛川》對信息的處理則清晰明了，如榴彈砲、卡秋莎、水下延時炸彈、燃燒彈等都有紅色字體標註。雖然時有重複，敘事效率稍顯拖沓；但另一方面，時間線的推進和戰士之間感情的遞增有了明確的註腳。

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一場戰事，三個視角，似乎和基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《鄧寇克大行動》如出一轍。（《鄧寇克大行動》劇照）

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整體形式上，《金剛川》顯出餘裕，在內容構成也同樣如此。像開頭的「士兵」篇，以老年小胡的旁白聲代入，事實上這種手法保證了不管進行到哪一篇，敘境之內都留有觀眾的位置。即使是作為旁觀者，也拉近了觀看的距離。

除此之外，在敘事伊始，方言的元素被有意識加入。五位主演、五種方言——山西、北京、四川、上海、江西，讓戰士情誼和民族精神更顯生動。角色的功能與相互關係，處理得也非常細緻。像關班長（吳京飾）和張飛（張譯飾）是一對上下對調的師徒，劉班長（李九霄飾）與女通訊員（邱天飾）之間的隱秘情愫，高福來（鄧超飾）率領的連所起的作用……「現代版劉、關、張」的姓氏彩蛋，尤其富有意味。

地面上，吳京飾演的關班長與之纏鬥，一邊還得數著敵人剩餘的砲彈數目；（《金剛川》劇照）

必須指出的是，「對手」篇所引入的美軍視角，專闢一節展現美方士兵，實屬罕見。更重要的是，這種視角所帶出的意義結構。因對我方快速的修橋力量心生忿恨，美方轟炸機駕駛員Hill不顧上司撤機待命的命令，擅自離隊，把攻擊目標對準了高砲班的射擊手。該篇由郭帆導演主控，精確的特效塑造了一個想要摧毀射擊手的狂熱分子。

地面上，吳京飾演的關班長與之纏鬥，一邊還得數著敵人剩餘的砲彈數目；空中，Hill肆無忌憚地疾速飛行、發動攻擊，兩相對比、力量懸殊。正義與非正義，「高下」立見。當他惱羞成怒，煞有介事地換上牛仔帽準備迎面直擊時，似莊重嚴肅，卻又讓人深感不適。牛仔精神隨心所欲、我行我素、勇敢堅毅的內涵，在關班長無比悲情的反擊映襯下，瞬間變得道貌岸然，諷刺感油然而生。

如今時過境遷，真實與再現之間的跨時空對話，無疑在一定程度上證明了中國的電影工業水平，還有，故事背後直面和講述歷史的底氣。把每一個不被常人看見的犧牲表現出來，電影的價值也就到位了。

按圖了解看《金剛川》需要知道的30件事︰

3. 與同類戰爭片的差異性——「最可愛的人」

全員犧牲的「高砲班」篇，是《金剛川》的高光段落，也是最重要的一個視角。在炸橋——修橋——護橋的故事線索外，高砲班的作用最大，以地對空、以弱勝強的意義就體現在這兒。此篇深入描繪張飛和關班長的關係，可謂刷新了國產戰爭片中人性與人情的表達力度。

比如他們以軍銜或師父的名義，爭相把對方擠到隱藏砲位；張飛把下屬遞給他的烤玉米，特意留給關班長；關班長不忍張飛的心中有愧，打趣讓他把砲彈勻出幾發；更不用說張飛因擔心對方，在玉米地裡來回地奔跑穿梭……當關班長倒下，張飛的細膩、柔弱瞬間迸發為極致的剛勇，即使只剩一條胳膊、一條腿，也以血肉之軀擊斃了空中的對手。

幾個身處其間的士兵與長官，相互熟識、彼此信任，戰場上互相支持，間歇時揶揄逗趣，最後集體犧牲。（《金剛川》劇照）

兄弟情，於犧牲的主題之下衍生，這一複調，對《金剛川》而言不可或缺，也是管虎導演所謂「男人之間的友誼，兄弟之間的感覺」。按說在戰爭題材裡，男性情誼是老生常談了。《集結號》﹑《士兵突擊》﹑《我的團長我的團》甚至《亮劍》等影視劇都有精彩且層次細膩的詮釋，《金剛川》的差異體現在哪兒？

答案在於，男性的友誼實則指向「最可愛的人」，新的時代語境下，它需要新的載體。片中，幾個身處其間的士兵與長官，相互熟識、彼此信任，戰場上互相支持，間歇時揶揄逗趣，最後集體犧牲。特別是張飛與關班長，兩人的性格和家喻戶曉的歷史人物頗有反差，這種人物關係的設計思路其實是非常現代的。

如何以這樣的人設重塑最可愛的人，還同時讓觀眾信服，對演員來說有挑戰。一個是「瘦弱的外形、剛勇的血性」，一個不守規則、「痞」中有勇，和張譯、吳京以往的角色都各不相同，兩人無縫的配合，著實給影片加分不少。又比如飾演閆瑞的魏晨，從偶像歌手轉型演員。繼《八佰》之後，他必須得在越來越自信的情況下，那種頂天立地的漢子勁兒才能出來，為此他時刻保持在工兵的狀態。

管虎在採訪中斷言，我們的唯一創新就是，把鏡頭​​避開抗美援朝的正面戰鬥，瞄向正式主攻之外、那些為主攻做準備的普通戰士。（《金剛川》劇照）

鄧超則坦言，這是他從影20年來，一個終於用上了家鄉話的角色。看完覺得仍有新鮮感，能和之前的形象區分開，也挺出彩的。吳京談拍《金剛川》時最大的收穫，是大家把最努力、最敬業、最專業、最忘我的那一面拿出來，成就了《金剛川》。戲份最多的張譯，甚至在平遙國際電影展上向觀眾打包票：

我以我的人格擔保，《金剛川》不次於《八佰》。 張譯

戲裡戲外，皆投入且忘我。《金剛川》在內地上映兩日，票房接近2.5億元。貓眼專業版預測的票房是16億，之前更有不少人認為這又是一部30億＋票房的電影。「時勢造英雄」，急就章的《金剛川》就這樣搭上了風雲激蕩的時代戰車。

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