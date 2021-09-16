助手誤爆美瑾霍絲將加盟DCEU　與「小丑女」瑪歌羅比合作好事近？

曾演出兩部《變形金剛》（Transformers）及《忍者龜》（Teenage Mutant Ninja Turtles）電影的35歲美國女星美瑾霍絲（Megan Fox），她近日出席年度樂壇盛事「2021 MTV音樂錄影帶頒獎禮」（MTV VMA 2021）搶盡風頭。除此之外，她在網上也同樣成為焦點，原因是她助手的一則Instagram貼文。



美瑾霍絲因為《變形金剛》系列而紅遍全球。（《變形金剛》劇照）

據了解，美國女星美瑾霍絲的助手Madison Bigosa日前在社交平台Instagram上載新限時動態，除了貼出了美瑾霍絲的照片外，當時還寫了一句「毒藤女（Poison Ivy）？很快就會收到電話。」，這則貼文公開後，很快就被網民認為美瑾霍絲將加入DC擴展宇宙（DCEU）並飾演毒藤女。然而未知是否未能公布，這則限時動態很快就被刪走。

雖然這不是官方宣布，但很多DC粉絲都非常期待，並希望美瑾霍絲真的能力成為毒藤女，而在這限時動態出現前，一直也有不少DC粉絲認為美瑾霍絲非常適合演毒藤女這角色。

美國女星美瑾霍絲（白色口罩）的助手Madison Bigosa（黑色面巾），後者疑似公布了美瑾霍絲加入DCEU的消息。（Madison Bigosa Instagram 圖片）

其實《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）導演Cathy Yan曾表示想在續集中加入毒藤女，而「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）也一直遊說DCEU加入毒藤女，從而可以進一步探討她與小丑女的關係，她更曾向粉絲承諾，會一直幫粉絲爭取直到成功為止：「相信我，我一直跟他們說，他們一定已經聽厭了，但我想『毒藤女，毒藤女。來吧，讓我們去做吧』。我很想在大銀幕上看到小丑女及毒藤女的關係，這將會非常有趣。所以我會一直纏著他們，大家不用擔心。」原本DCEU電影《Gotham City Sirens》將會探討小丑女、毒藤女及貓女的關係，但目前電影製造被推遲。

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》導演Cathy Yan及「小丑女」瑪歌羅比都希望「毒藤女」可以加入DCEU。（IMDb 圖片）