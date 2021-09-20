【007生死有時】丹尼爾基克當初因劇本太差　險些拒演占士邦電影

由丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《007：生死有時》（No Time To Die），是丹尼爾基克的第五部占士邦電影，也是他最後一部占士邦電影。丹尼爾基克在2005年獲挑選成為占士邦時，引起極大爭議，皆因當時有指他不符合前幾任占士邦演員詮釋出高大、黝黑且英俊的占士邦形象。沒想到他一演就演了占士邦15年，其中2012年上映的《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）更成為占士邦系列電影中最賣座的一部，然而原來丹尼爾基克當初差點婉拒成為占士邦。



丹尼爾基克在2005年獲委任為新任「占士邦」。（《007：生死有時》劇照）

丹尼爾基克卸任在即，Metro Goldwyn Mayer為他製作了一部名為《占士邦背後的故事》（Being James Bond）的紀錄片，讓粉絲了解更多關於丹尼爾基克成為占士邦前後鮮為人知的秘密，他在紀錄片還親自揭開差點因為一個原因而拒絕成為占士邦。他稱：「這些爭議有點像障礙，我是這樣跟我自己說的，而我跟自己說這沒有關係。而當時將會發生的是，我得到劇本，並閱讀它，但我會說我不能接受，但我非常感謝這個機會。因為當你讀了劇本後，你會發現所有演員能做到的，我不喜歡這劇本，對不起，但我知道的很少。」

《新鐵金剛智破皇家賭場》是丹尼爾基克的首部占士邦作品。（《新鐵金剛智破皇家賭場》劇照）

雖然如此，但丹尼爾基克依然參加了《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）的試鏡，當時占士邦系列電影監製Barbara Broccoli及Michael G. Wilson就一心希望丹尼爾基克接任占士邦。而他們不接受其他任何人選的決定，還把占士邦的粉絲嚇壞。

最終《新鐵金剛智破皇家賭場》的新劇本成功把丹尼爾基克留住，而後者的演出震驚了占士邦的粉絲，他稱：「故事及劇本相當紮實，就像我從沒有想像過的規模、這些起承轉合的順序，或電影所有的次序。我對此一無所知，但我知道把這些加在一起時，它就會成功。」