「奇異博士」自爆拍新戲病重　懷疑自己是新冠肺炎「零號病人」

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-06 13:00

在Marvel電影宇宙（MCU）中飾演「奇異博士」的班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）近日接受英國傳媒訪問時，重提他在2019年年底到南非拍攝時病重，更一度誤以為自己是新冠肺炎的「零號病人」。

「奇異博士」班尼迪甘巴貝治大爆拍攝《The Mauritanian》時遇上重病。（《奇異博士》劇照）

現年44歲的班尼迪甘巴貝治早前接受英國傳媒獨立報（The Independent）的訪問，談到他的新戲《The Mauritanian》，以及他在戲中與兩屆奧斯卡影后茱迪科士打（Jodie Foster）和凱薩獎最佳男主角獎得主Tahar Rahim合作的經歷。除此之外，他提到自己當年拍攝《The Mauritanian》時大病一場，當時他曾一度懷疑自己是新冠肺炎的「零號病人」。

《The Mauritanian》由茱迪科士打、班尼迪甘巴貝治及Tahar Rahim主演。（《The Mauritanian》劇照）

班尼迪甘巴貝治在2019年年底前往南非拍攝《The Mauritanian》，當他到達南非後就感到不適：「我病得很嚴重，當時新冠肺炎在新的一年突然爆發，我在想，我的天，我應該是零號病人。我真的很病，原來是Borderline Pneumonia。」最後證實原來是虛驚一場。