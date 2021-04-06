「奇異博士」自爆拍新戲病重　懷疑自己是新冠肺炎「零號病人」

電影
撰文：
最後更新日期：

在Marvel電影宇宙（MCU）中飾演「奇異博士」的班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）近日接受英國傳媒訪問時，重提他在2019年年底到南非拍攝時病重，更一度誤以為自己是新冠肺炎的「零號病人」。

「奇異博士」班尼迪甘巴貝治大爆拍攝《The Mauritanian》時遇上重病。（《奇異博士》劇照）

現年44歲的班尼迪甘巴貝治早前接受英國傳媒獨立報（The Independent）的訪問，談到他的新戲《The Mauritanian》，以及他在戲中與兩屆奧斯卡影后茱迪科士打（Jodie Foster）和凱薩獎最佳男主角獎得主Tahar Rahim合作的經歷。除此之外，他提到自己當年拍攝《The Mauritanian》時大病一場，當時他曾一度懷疑自己是新冠肺炎的「零號病人」。

《The Mauritanian》由茱迪科士打、班尼迪甘巴貝治及Tahar Rahim主演。（《The Mauritanian》劇照）

班尼迪甘巴貝治在2019年年底前往南非拍攝《The Mauritanian》，當他到達南非後就感到不適：「我病得很嚴重，當時新冠肺炎在新的一年突然爆發，我在想，我的天，我應該是零號病人。我真的很病，原來是Borderline Pneumonia。」最後證實原來是虛驚一場。

班尼迪甘巴貝治曾一度誤以為自己是新冠肺炎的「零號病人」。（《奇異博士》劇照）

《WandaVision》爛番茄91%！紅女巫覺醒　劇情緊接《奇異博士2》
【WandaVision】保羅比特尼爆料　將有比奇異博士更驚喜角色登場
【奇異博士2】傳基斯伊雲斯回歸MCU第一炮　角色竟非美國隊長？
陰陽師：晴雅集｜涉抄《奇異博士》　傳送門功能竟然一模一樣
盤點炸爆香港的荷里活電影　《奇異博士》都未算經典
【奇異博士】「鷹眼」粉絲5年後發現新彩蛋　涉多元宇宙證據曝光
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。