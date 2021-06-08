德州電鋸殺人狂前傳｜女星確診新冠肺炎　病發不久離世終年29歲

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-08 12:35

曾演出《德州電鋸殺人狂前傳》及多部恐怖電影的保加利亞女星Lorina Kamburova，較早前感染新冠肺炎後，因雙側性肺炎於5月27日離世，終年29歲。

Lorina Kamburova在《德州電鋸殺人狂前傳》的演出令人印象深刻。（電影劇照）

本片故事發生在《德州電鋸殺人狂》之前，聚焦變態連續殺人魔「皮面人」青少年時期，進一步解釋了「皮面人」對人皮的特殊偏好從何而來？（《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》劇照）

Lorina Kamburova在《德州電鋸殺人狂前傳》中，扮演地方警長Hal Hartman的女兒，雖然她並非主角，但她的死引發了劇情發展，加上她亮麗的外型令人印象深刻。及後她都有演出多套恐怖電影，包括《Day of the Dead: Bloodline》、《殺戮時速：逆暴先鋒》（Death Race: Beyond Anarchy）、《毀滅戰士：滅絕》（英語：Doom: Annihilation）等等，她近來在俄羅斯影圈發展，離世前亦是在莫斯科的醫院就醫，不過據報指她出現新冠肺炎症狀後，就一直在醫院接受治療。相信Lorina Kamburova是目前為止，最年輕因確診新冠肺炎而離世的演員，終年29歲，令很多人難以接受。

Lorina Kamburova的外型及樣貌同樣出眾。（Lorina Kamburova IG）