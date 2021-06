德州電鋸殺人狂前傳｜女星確診新冠肺炎　病發不久離世終年29歲

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-06-08 12:35

曾演出《德州電鋸殺人狂前傳》及多部恐怖電影的保加利亞女星Lorina Kamburova,較早前感染新冠肺炎後,因雙側性肺炎於5月27日離世,終年29歲。

Lorina Kamburova在《德州電鋸殺人狂前傳》的演出令人印象深刻。(電影劇照)

本片故事發生在《德州電鋸殺人狂》之前,聚焦變態連續殺人魔「皮面人」青少年時期,進一步解釋了「皮面人」對人皮的特殊偏好從何而來?(《德州電鋸殺人狂前傳:皮面人》劇照)

Lorina Kamburova在《德州電鋸殺人狂前傳》中,扮演地方警長Hal Hartman的女兒,雖然她並非主角,但她的死引發了劇情發展,加上她亮麗的外型令人印象深刻。及後她都有演出多套恐怖電影,包括《Day of the Dead: Bloodline》、《殺戮時速:逆暴先鋒》(Death Race: Beyond Anarchy)、《毀滅戰士:滅絕》(英語:Doom: Annihilation)等等,她近來在俄羅斯影圈發展,離世前亦是在莫斯科的醫院就醫,不過據報指她出現新冠肺炎症狀後,就一直在醫院接受治療。相信Lorina Kamburova是目前為止,最年輕因確診新冠肺炎而離世的演員,終年29歲,令很多人難以接受。

Lorina Kamburova的外型及樣貌同樣出眾。(Lorina Kamburova IG)