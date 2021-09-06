【尚氣】首位華人邦女郎參演　原來係香港女歌手親戚

首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）起用大量華裔演員，除了梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊及元華等香港觀眾熟悉的演員，但原來仲有一位同香港有關連！



周采芹是首位華人「邦女郎」，與辛康納利有親熱場面。（劇照）

現年84歲的周采芹於天津出生，為中國著名京劇大師周信芳的私生女，擁有八分之一蘇格蘭血統。連同父親跟首任妻子所生的子女，周采芹於九兄弟姊妹中排行第六，最年幼的妹妹為香港資深傳媒人周采茨，80年代出道的女歌手林楚麒正是周采茨的女兒，故周采芹是林楚麒的姨媽。

入行近半世紀的周采芹現時仍活躍於影圈。（劇照）

周采芹是林楚麒的姨媽。（影片截圖）

周采芹曾入讀英國倫敦皇家戲劇學院，是該校的首位華裔學生，畢業後投身演藝事業，入行半世紀拍過逾60部影視作品，她是《鐵金剛》電影系列首位華人邦女郎，參演了1967年上映的《鐵金剛勇破火箭嶺》（You Only Live Twice），跟占士邦有親熱場面，相隔近40年後客串了《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）；此外周采芹亦參演過《喜福會》、《藝妓回憶錄》及《非常盜2》（Now You See Me 2）等電影。

《尚氣》中周采芹飾演Akwafina的外婆，雖然只有一場戲，但對於老一輩的觀眾來說，看到她出現就相當有親切感。

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