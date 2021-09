【尚氣】首位華人邦女郎參演　原來係香港女歌手親戚

首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)起用大量華裔演員,除了梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊及元華等香港觀眾熟悉的演員,但原來仲有一位同香港有關連!



周采芹是首位華人「邦女郎」,與辛康納利有親熱場面。(劇照)

現年84歲的周采芹於天津出生,為中國著名京劇大師周信芳的私生女,擁有八分之一蘇格蘭血統。連同父親跟首任妻子所生的子女,周采芹於九兄弟姊妹中排行第六,最年幼的妹妹為香港資深傳媒人周采茨,80年代出道的女歌手林楚麒正是周采茨的女兒,故周采芹是林楚麒的姨媽。

入行近半世紀的周采芹現時仍活躍於影圈。(劇照)

周采芹是林楚麒的姨媽。(影片截圖)

周采芹曾入讀英國倫敦皇家戲劇學院,是該校的首位華裔學生,畢業後投身演藝事業,入行半世紀拍過逾60部影視作品,她是《鐵金剛》電影系列首位華人邦女郎,參演了1967年上映的《鐵金剛勇破火箭嶺》(You Only Live Twice),跟占士邦有親熱場面,相隔近40年後客串了《新鐵金剛智破皇家賭場》(Casino Royale);此外周采芹亦參演過《喜福會》、《藝妓回憶錄》及《非常盜2》(Now You See Me 2)等電影。

《尚氣》中周采芹飾演Akwafina的外婆,雖然只有一場戲,但對於老一輩的觀眾來說,看到她出現就相當有親切感。

