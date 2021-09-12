香港同志影展│黃耀明及黃夏蕙撐開幕禮　《午夜天鵝》成大熱之選

第32屆香港同志影展（HKLGFF）在昨日（9月11日）晚在圓方Premiere Elements戲院揭幕，一眾藝人，如黃耀明、黃夏蕙及湯駿業等，紛紛現身支持一年一度的同志界兼電影界盛事，欣賞兩套開幕電影，分別是南韓的浪漫溫馨小品《同一天台上》（(Made On The Rooftop）及由郭雪芙主演的《揭大歡喜》（As We Like It），，希望鼓勵香港觀眾入場看優質同志電影。



第32屆香港同志影展在昨日（9月11日）揭幕，影展將在本月25日完結。（官方圖片）

在開幕典禮上，影展總監Joe Lam致辭表示，很高興在疫情下仍能帶來一個完整的影展，讓觀眾能在戲院欣賞今年精選來自全球的31項同志電影及短片組合。他更私心推薦兩隻「天鵝」，兩部英文片名都有「Swan（天鵝）的電影作為心頭好。

南韓電影《同一天台上》是今屆香港同志影展其中一部開幕電影。（官方圖片）

第一部是由德國著名演員Udo Kier主演的的《閃爆銀髮族》（Swan Song），他在戲中飾演一名退休化妝兼美髮師；而另一部則是日本男星草彅剛主演的《午夜天鵝》（Midnight Swan），他在戲中扮演跨女角色，並憑此角色橫掃日本多個電影頒獎禮，其中包括日本電影學院獎最佳男主角獎、報知電影獎最佳男演員獎及日本電影學院獎的最佳電影獎等。

影展總監Joe Lam最後補充表示，希望香港同志影展不止是同志的事，愛好電影的全港影迷，都歡迎一起入場欣賞好電影。