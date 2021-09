香港同志影展│黃耀明及黃夏蕙撐開幕禮　《午夜天鵝》成大熱之選

第32屆香港同志影展(HKLGFF)在昨日(9月11日)晚在圓方Premiere Elements戲院揭幕,一眾藝人,如黃耀明、黃夏蕙及湯駿業等,紛紛現身支持一年一度的同志界兼電影界盛事,欣賞兩套開幕電影,分別是南韓的浪漫溫馨小品《同一天台上》((Made On The Rooftop)及由郭雪芙主演的《揭大歡喜》(As We Like It),,希望鼓勵香港觀眾入場看優質同志電影。



第32屆香港同志影展在昨日(9月11日)揭幕,影展將在本月25日完結。(官方圖片)

在開幕典禮上,影展總監Joe Lam致辭表示,很高興在疫情下仍能帶來一個完整的影展,讓觀眾能在戲院欣賞今年精選來自全球的31項同志電影及短片組合。他更私心推薦兩隻「天鵝」,兩部英文片名都有「Swan(天鵝)的電影作為心頭好。

南韓電影《同一天台上》是今屆香港同志影展其中一部開幕電影。(官方圖片)

第一部是由德國著名演員Udo Kier主演的的《閃爆銀髮族》(Swan Song),他在戲中飾演一名退休化妝兼美髮師;而另一部則是日本男星草彅剛主演的《午夜天鵝》(Midnight Swan),他在戲中扮演跨女角色,並憑此角色橫掃日本多個電影頒獎禮,其中包括日本電影學院獎最佳男主角獎、報知電影獎最佳男演員獎及日本電影學院獎的最佳電影獎等。

影展總監Joe Lam最後補充表示,希望香港同志影展不止是同志的事,愛好電影的全港影迷,都歡迎一起入場欣賞好電影。