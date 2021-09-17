尚氣｜楊紫瓊曬聚會相加送梁朝偉29年前合照︰香港寶石級演員

Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）上映2周，已收穫2.56億美金（約19億9000萬港元）票房，並將於10月18日上架串流平台Disney+。



楊紫瓊再次參演Marvel電影。（《尚氣》劇照）

昨日（16/9）演員之一的楊紫瓊就在個人IG上傳幕後照片及舊照，相中就有梁朝偉、Aakwafina、導演Destin Daniel、兩位工作人員以及塊臉紅到關公一樣的元華！

她寫到：「十分開心跟《尚氣》中兩位香港寶石級演員聚會，真的經過很長時間後，我們才再一起工作，元華師傅以及梁朝偉。」

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楊紫瓊曬出合照，元華塊臉紅過關公！（楊紫瓊IG）

昨日（16/9）演員之一的楊紫瓊就在個人IG上傳幕後照片及舊照，相中就有梁朝偉、Aakwafina、導演Destin Daniel、兩位工作人員以及塊臉紅到關公一樣的元華！

她寫到：「十分開心跟《尚氣》中兩位香港寶石演員聚會，真的是很極過很長時間後，我們才再一起工作，元華師傅以及梁朝偉。」

事實上楊紫瓊跟梁朝偉曾於1992年《新流星蝴蝶劍》中合作，同樣跟元華曾於1992年的《警察故事III超級警察》中合作過，相距至今已逾29年，合照中可見梁朝偉勁青春、白淨又靚仔，簡直電死人！

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