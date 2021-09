尚氣｜楊紫瓊曬聚會相加送梁朝偉29年前合照︰香港寶石級演員

Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映2周,已收穫2.56億美金(約19億9000萬港元)票房,並將於10月18日上架串流平台Disney+。



楊紫瓊再次參演Marvel電影。(《尚氣》劇照)

昨日(16/9)演員之一的楊紫瓊就在個人IG上傳幕後照片及舊照,相中就有梁朝偉、Aakwafina、導演Destin Daniel、兩位工作人員以及塊臉紅到關公一樣的元華!

她寫到:「十分開心跟《尚氣》中兩位香港寶石級演員聚會,真的經過很長時間後,我們才再一起工作,元華師傅以及梁朝偉。」

楊紫瓊曬出合照,元華塊臉紅過關公!(楊紫瓊IG)

事實上楊紫瓊跟梁朝偉曾於1992年《新流星蝴蝶劍》中合作,同樣跟元華曾於1992年的《警察故事III超級警察》中合作過,相距至今已逾29年,合照中可見梁朝偉勁青春、白淨又靚仔,簡直電死人!

