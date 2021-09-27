【水行俠2】續集再添4位新演員　28歲華裔女星演神秘原創角色

由溫子仁執導的《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom），今年6月底在倫敦開機拍攝，「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）、「梅拉」安芭赫德（Amber Heard）及「海洋領主」Patrick Wilson等主角已經投入拍攝。近日據美國傳媒《The Hollywood Reporter》報道，再多4位演員加入劇組。



早前導演指出積遜莫瑪將在《水行俠2》穿上全新隱形套裝。（James Wan Instagram 圖片）

據該報道指出，美國跨性別模特模特兒兼演員Indya Moore、華裔女演員Jani Zhao、英國男星Vincent Regan及柏林影展流星獎得主Pilou Asbæk將加入《水行俠2》劇組。除此之外，在《水行俠》中飾演海洋生物學家Dr. Stephen Shin的Randall Park將回歸續演。

Randall Park將回歸續演海洋生物學家Dr. Stephen Shin。（《水行俠》劇照）

據了解，四位新加盟的演員中，暫時只得Pilou Asbæk未有公布其角色。現年26歲的Indya Moore將在《水行俠2》中飾演DC漫畫角色Karshon，這角色在1963年10月的《綠燈俠》第24期首次登場。Karshon最初是以綠燈俠的反派角色登場，原本只是一條普通鯊魚，但經過輻射後變成人形。

Indya Moore（右）將飾演Karshon。（IMDb 圖片）

另外，現年56歲的英國男星Vincent Regan將在戲中飾演亞特蘭提斯的首任統治者Atlan，而這將會是一次重新選角，皆因由Graham McTavish飾演的Atlan曾在《水行俠》中短暫現身；而28歲的華裔女演員Jani Zhao將在戲中飾演原創角色Stingray。