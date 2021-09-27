【水行俠2】續集再添4位新演員　28歲華裔女星演神秘原創角色

撰文：王誦賢
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由溫子仁執導的《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom），今年6月底在倫敦開機拍攝，「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）、「梅拉」安芭赫德（Amber Heard）及「海洋領主」Patrick Wilson等主角已經投入拍攝。近日據美國傳媒《The Hollywood Reporter》報道，再多4位演員加入劇組。

早前導演指出積遜莫瑪將在《水行俠2》穿上全新隱形套裝。（James Wan Instagram 圖片）

據該報道指出，美國跨性別模特模特兒兼演員Indya Moore、華裔女演員Jani Zhao、英國男星Vincent Regan及柏林影展流星獎得主Pilou Asbæk將加入《水行俠2》劇組。除此之外，在《水行俠》中飾演海洋生物學家Dr. Stephen Shin的Randall Park將回歸續演。

Randall Park將回歸續演海洋生物學家Dr. Stephen Shin。（《水行俠》劇照）

據了解，四位新加盟的演員中，暫時只得Pilou Asbæk未有公布其角色。現年26歲的Indya Moore將在《水行俠2》中飾演DC漫畫角色Karshon，這角色在1963年10月的《綠燈俠》第24期首次登場。Karshon最初是以綠燈俠的反派角色登場，原本只是一條普通鯊魚，但經過輻射後變成人形。

Indya Moore（右）將飾演Karshon。（IMDb 圖片）

另外，現年56歲的英國男星Vincent Regan將在戲中飾演亞特蘭提斯的首任統治者Atlan，而這將會是一次重新選角，皆因由Graham McTavish飾演的Atlan曾在《水行俠》中短暫現身；而28歲的華裔女演員Jani Zhao將在戲中飾演原創角色Stingray。

56歲的英國男星Vincent Regan將成為亞特蘭提斯的首任統治者Atlan。（IMDb 圖片）
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