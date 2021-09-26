香港亞洲電影節│《緣路山旮旯》成閉幕電影　用幽默方式介紹香港

第18屆香港亞洲電影節將在下月27日開幕，而官方繼續公開獲選電影，其中包括兩部由高先電影有限公司發行電影《第一爐香》及《緣路山旮旯》。載譽國際的電影《第一爐香》首度在香港放映，獲選成為電影節的特別推介；而閉幕電影《緣路山旮旯》更是全球首映，由岑珈其主演，配搭蘇麗珊、張紋嘉、梁雍婷、陳漢娜及余香凝等五位香港新一代女演員。
閉幕電影《緣路山旮旯》由曾麗芬及鄺珮詩監製、黃浩然執導。電影講述由岑珈其飾演的阿厚，先後遇上五位性格不同的女子，但偏偏都都住「山旮旯」，究竟阿厚如何送她們回家呢？
電影以風趣幽默橋段，帶觀眾走遍香港各「山旮旯」，其中包括沙頭角、下白泥、大澳、船灣荔枝窩及長洲等地方，欣賞香港「山旮旯」之美之餘，同時期望能讓觀眾會心微笑。《緣路山旮旯》將率先在第18屆香港亞洲電影節上映，並在明年情人節正式公映。
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