【閃電俠】更多片場照流出震驚粉絲　兩位閃電俠竟同場現身

由《小丑回魂》（It）系列導演Andy Muschietti執導、Ezra Miller主演的《閃電俠》在籌備多年後，終於在今年4月中開拍。近日有多張《閃電俠》片場照流出，其中一張更震撼DC粉絲。



由Ezra Miller主演的《閃電俠》，近日的片場照讓影迷非常震驚。（IMDb 圖片）

Marvel劇集《洛基》為Marvel電影宇宙埋下多元宇宙的伏筆，另一方面，DC電影《閃電俠》將為DC擴展宇宙（DCEU）開啟多元宇宙。《閃電俠》除了有兩位蝙蝠俠登場外，近日流出的片場照甚至證實電影或有兩位閃電影登場。

從網上流出的片場照可以見到，兩位Barry Allen／閃電俠看似正展開一場激烈對話，估計Ezra Miller對面的演員，將會透過後製變成跟Ezra Miller一樣容貌。雖然目前仍處於推敲階段，但相信第二位Barry Allen是來自不同時間線，甚至是成為超級英雄前較年輕時期。

目前看來，《閃電俠》除了有兩位蝙蝠俠登場外，或會有兩位Barry Allen出現。（IMDb 圖片）

皆因據導演Andy Muschietti曾表示，《閃電俠》將改編自漫畫《The Flashpoint Paradox》，故事講述閃電俠穿越時空，拯救在他童年時期被殺死的母親，而在他穿越時空時，向意外開啟了多元宇宙。在這個時空中，亞馬遜族及亞特蘭提斯族捲入一場毀滅地球的戰爭；而Bruce Wayne／蝙蝠俠已經死亡，他遭到在原時間線殺死其父母的相同兇手殺死，導致Thomas Wayne繼承了蝙蝠俠的衣缽，而他決定使用更加殘暴的方法對抗壞人。

《閃電俠》將在明年11月4日美國上映，除了「閃電俠」Ezra Miller外，還有兩位曾經飾演過蝙蝠俠的Michael Keaton及賓艾佛力（Ben Affleck）、「女超人」Sasha Calle及在《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）中飾演Iris West的Kiersey Clemons。