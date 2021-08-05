【閃電俠】外媒率先揭電影終極反派　或大玩平行宇宙自己打自己

由《小丑回魂》（It）系列導演Andy Muschietti執導、Ezra Miller主演的《閃電俠》（The Flash），目前仍在拍攝階段。由於電影玩平行宇宙，近日有報道指出，電影的終極反派可能隨時震驚DC影迷。



由Ezra Miller主演的《閃電俠》出現兩位Barry Allen。（網上圖片）

據外媒《The Direct》率先報道，《閃電俠》的主要反派或將是另一位Barry Allen，其角色為失去家園的暗黑版閃電俠。據了解，由於導演Andy Muschietti曾指出，電影將參考DC漫畫《Flashpoint》的主線故事撰寫劇本，這意味著《閃電俠》將引入不同版本的角色，目前已確定會現身的有曾飾演蝙蝠俠的賓艾佛力（Ben Affleck）及Michael Keaton，而早前的片場照還見到另一位Barry Allen。然而如果另一位Barry Allen真的是反派，兩位Barry Allen對戰的一刻相信會讓影迷感到非常新鮮。

這則傳聞確實與早前流出的《閃電俠》片場照有吻合的地方，而當時兩位Barry Allen看似正在激烈爭吵，莫非《閃電俠》的主要反派真的會是另一位Barry Allen？

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據DC漫畫《Flashpoint》，閃電俠透過穿越時空，試圖拯救他的母親。由於閃電俠干預時空，導致平行宇宙出現，而閃電俠在另一宇宙中，還捲入亞馬遜族與亞特蘭蒂斯族的一場毀滅地球的戰爭。在這個DC宇宙，Bruce Wayne已經死亡，而Thomas Wayne則繼承了蝙蝠俠的稱號，而他比Bruce Wayne變得更暴力。

在DC漫畫《Flashpoint》中，Thomas Wayne接替Bruce Wayne成為蝙蝠俠。（DC Comics）

如今看來，由Andy Muschietti執導的《閃電俠》或可能有一些重大變化。皆因閃電俠在穿越時空後，原本他認為逆閃電造成這不幸，但後來卻發現是他自己出錯。由於反派逆閃電未獲引入DC宇宙，這或讓暗黑閃電俠取代逆閃電成為反派，而暗黑閃電俠來到原時間線找上閃電俠，並告訴他平行宇宙都是他的錯。