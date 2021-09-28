007生死有時│歷代占士邦演員殺敵人數　羅渣摩亞7演007僅殺121人

《007：生死有時》（No Time To Die）是占士邦系列電影第25部電影，也是53歲英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一次出演這位英國特務。趁此機會，回顧歷任占士邦演員的威水史。



《007：生死有時》是丹尼爾基克最後一部007電影。（《007：生死有時》劇照）

占士邦（James Bond）是由英國作家兼記者Ian Fleming所創作的虛構角色，是一位在英國情報機構軍情六處工作的特務，擁有殺人牌照，即可除去任何阻礙行動的人，其代號為「007」。

其實一共有13位演員曾做過「007」，然而只計由美高梅公司製作的占士邦電影的話，僅有辛康納利（Sean Connery）、佐治拉辛比（George Lazenby）、羅渣摩亞（Roger Moore）、鐵摩達頓（Timothy Dalton）、皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）及即將卸任「007」的丹尼爾基克，這6位演員。究竟這6任占士邦演員，有甚囂塵上不為人知的威水史呢？

辛康納利是首任占士邦，也是目前唯一一位卸任後再做占士邦的演員。（《鐵金剛勇破神秘島》劇照）

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