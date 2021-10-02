GUCCI名門望族｜Lady Gaga演出角色實感︰花6個月學意大利口音

由著名導演列尼史葛執導的豪華陣容電影《GUCCI名門望族》主演包括Lady Gaga、阿當戴華（Adam Driver）、謝拉力圖（Jared Leto）、Salma Hayek等人，電影將於11月25日香港上映，官方今早（2/10）公布一組Lady Gaga的全新劇照。
《GUCCI名門望族》講到Lady Gaga將會扮演設計師Maurizio Gucci 的前妻Patrizia Reggiani，她更於1995 年聘請殺手將他殺死。由於Lady Gaga的角色非常重要，她接受外媒訪問時提到：「我知道要扮演兇手，整整花了六個月來學習意大利口音，然後在整個拍攝過程中都保持口音，想以Patrizia塑造出一個真實的人，而不是漫畫般，而且我覺得表現真實就是向Maurizio和意大利人致敬的最佳方式。」
及後Lady Gaga更講到在意大利拍攝一部電影讓她更接近自己的根源：「今年我去拍戲時，每天都能腳踏實地，知道自己站在家人曾經住過的地方，來到這裡努力工作，讓我過上更好的生活。」
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