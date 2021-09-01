《犬王》中國導演刻意炸死退役軍犬　「加大火藥要一次搞掂」

近日微博上網民熱烈討論「抵制導演姚守崗」以及「抵制《犬王》」，原來當年中國導演姚守崗在拍攝《犬王》時，戲中一幕真的活生生將一隻｢三等功退役軍犬｣炸死，而他本人更曾在訪問中親口承認，事件一出即外界極為震驚！



雖然該訪問已是姚守崗於2007年登上央視節目《流金歲月》的片段，但就因為內容極之瘋狂，所以近日在微博上瘋傳，他在節目中表示：「戲中一隻軍犬咬著炸藥然後被炸飛的場面是真的，一開始心裡挺不好受的，別看是條狗，但是為了這個影片，必須要死一條狗，還必須要選出一個軍犬來，別的狗還做不出來，所以拍那個鏡頭時，我三架機器啊，你看那是不同角度的，一定要把這個鏡頭拍好。」

而且他更提及該隻軍犬海龍已經退休，年老體衰且身患疾病，他：「為了減輕狗的痛苦，特意加大了火藥用量，務求要一次性把牠炸死。」

姚守崗當時講到一定要死一隻狗，還一定要是軍犬。（影片擷圖）

《犬王》拍攝於1993年，電影講述了抗戰時期軍犬突擊隊攻擊敵人的故事，軍犬海龍在一次日本軍官滲透行動當中，為了保護主人用口咬住由日軍放置的炸藥，然後就一路奮力地跑走，務求遠離主人的家，但就在奔跑的過程中被炸藥炸得支離破碎。