導演陳詠燊重談黃德斌拍《逆流大叔》極專業　為拍好一幕拍足17次

《逆流大叔》導演陳詠燊早前在其社交平台節錄了其新書《致：看香港電影長大的我們》關於「倪永孝」吳鎮宇的窩心事。近日導演分享了與《逆流大叔》另一位主要成員黃德斌相處的感受。



《逆流大叔》叫好叫座，台前幕後可謂居功至偉。（《逆流大叔》劇照）

導演陳詠燊的最新作品《致：看香港電影長大的我們》早前推出，而他繼近日在社交平台節錄了一個關於「倪永孝」吳鎮宇的窩心事後，再跟粉絲分享一篇名為《有一種專業叫黃德斌》的文章。導演指出在拍攝《逆流大叔》前，從未與黃德斌合作，而戲中最讓影迷難忘的，相信是黃德斌淚崩的一幕。導演陳詠燊坦言，黃德斌這幕是「不負所托，完全超額完成」。

《逆流大叔》由吳鎮宇主演，其他演員還包括潘燦良、黃德斌、胡子彤、胡定欣及余香凝。（《逆流大叔》劇照）

導演陳詠燊認為，黃德斌之所以能夠準確拿捏角色，除了是靠他多年來的演戲經驗，還有來自他對劇本的投入與鑽研。陳詠燊續指出，當時由於遷就場地的關係，所有的龍舟戲份都需要在頭兩個半星期内完成，而演員的生活就是天未光就到現場，之後在不斷扒龍舟，「好天曬落雨淋」，直到完全天黑才收工。

黃德斌在電影中的角色為「泰哥」，是天馬寛頻工程部主管。（《逆流大叔》劇照）

導演陳詠燊指，當大家拖著半條人命收工時，而他也準備離開現場時，黃德斌竟然留下來找導演傾劇本。當時黃德斌跟陳詠燊說：「導演，我昨晚又多看了一次整個劇本，我覺得的角色可以試試…」對此，導演直言非常感動，皆因在每天都體力透支的情況下，他仍然願意犠性休息時間，去重覆看劇本去鑽研角色。

黃德斌在戲中原本已經要面對婚姻問題，沒想到女兒也有她的問題。（《逆流大叔》劇照）

另外，當時在《逆流大叔》有一幕講述吳鎮宇等眾人晚上到碼頭練龍舟，豈料載有他們的手機的防水袋掉進海裡，而黃德斌需要跳下海替他們找。而為了做到完美，黃德斌與潛水攝影師合共拍了17 Take。導演坦言：「我知道後嚇了一跳原來因為水底情況難以控制，加上德斌對自己的演出要求高，為了得到最好的效果，他上水跳水一共做了17次！」

《逆流大叔》導演陳詠燊在新書重提黃德斌的專業。（《逆流大叔》劇照）

除了演出專業外，導演陳詠燊表示《逆流大叔》謝票最多的演員就是黃德斌。甚至有網民也留言，指《逆流大叔》重映時，黃德斌都有來謝票，還有跟觀眾交流。難怪導演陳詠燊指出：「能與德斌這位有情有義的鐵漢合作，感動到淚崩的應該我吧。」