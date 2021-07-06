《大叔的愛》愛巢係《逆流大叔》黃德斌舊居　陳詠燊︰世事真奇妙

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-06 17:45

近日ViuTV大熱劇《大叔的愛》由中佬黃德斌、MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）主演，一眾演員再度入屋之餘，再次令香港市民每晚都乖乖坐定定在電視機前等睇劇。

田田間屋原來同《逆流大叔》黃德斌間屋有關聯！（影片擷圖）

今日（6/7）作為編劇兼導演的陳詠燊，就在個人Facebook上分享《大叔的愛》和《逆流大叔》都有交集點，當然不單止有黃德斌的演出，而是在《逆流大叔》中黃德斌間屋，原來是《大叔的愛》中田田（呂爵安 飾）間屋，為同一間屋！

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編劇兼導演的陳詠燊一眼就睇出田田間屋。（網上擷圖）

陳詠燊寫下︰「如無認錯，《逆流大叔》中黃德斌間屋，同《大叔的愛》入面田田間屋，其實係同一間屋嚟。緣份嘅嘢真係殘忍，一個大叔愛上咗一個小鮮肉之後，發現自己心愛嘅小鮮肉，竟然同另一個小鮮肉住返喺佢以前嘅舊居度，實在太...劇情自己接，我已經亂到諗唔到...」

更有加上「話說三年前套戲宣傳嗰時日本版大叔的愛好Hit」、「有Media朋友提議拍條德斌同燦良的逆流大叔的愛短片嚟宣傳」、「最後冇錢所以冇拍到」、「點知德斌最後會自己拍咗」、「世事真係奇妙」、「我愛黃德斌」等Hashtag。如果當日真係拍埋這段「外傳」，相信套戲又會掀起另一高潮。

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